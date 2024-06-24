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Роскомнадзор будет блокировать звонки не подключенных к «Антифроду» операторов

Ведомости

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственная Роскомнадзору структура) предупредило операторов о блокировке звонков с номеров телефонов, не загруженных в систему «Антифрод», пишет РБК со ссылкой на генерального директора «ТелеСтор» Никиту Капитанского.

«Компания должна разрывать звонок на свою сеть, если номер вызывающего абонента не подключен к “Антифроду”. Формально у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но некоторые участники рынка применили методические рекомендации раньше», – сказал он.

Капитанский при этом отметил, что к системе подключились большинство операторов мобильной связи, но около половины из 2000 операторов этого не сделали. По его словам, в основном это небольшие или ведомственные компании с одной автоматической телефонной станцией (АТС).

«Логичнее было бы продлить сроки подключения к “Антифроду” таким компаниям, чем оказывать на них давление в виде реальной блокировки вызовов с их сетей», – указал он.

Представитель РКН подтвердил изданию, что ведомство обновило методические рекомендации для операторов связи. Согласно заявлению представителя, меры необходимы для защиты людей от мошенников, использующих подменные номера.

«Ведомости» со ссылкой на представителя РКН 5 марта писали, что около четверти российских операторов не выполнили требований ведомство по подключению к системе «Антифрод». Сообщалось, что предписание исполнили только 904 оператора из 1183, номерная емкость которых составляет более 94% от общей. 

«Антифрод» была запущена в декабре 2022 г. Система блокирует мошеннические звонки с подменных номеров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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