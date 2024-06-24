Роскомнадзор будет блокировать звонки не подключенных к «Антифроду» операторов
«Компания должна разрывать звонок на свою сеть, если номер вызывающего абонента не подключен к “Антифроду”. Формально у операторов есть 120 дней на выполнение требования, но некоторые участники рынка применили методические рекомендации раньше», – сказал он.
Капитанский при этом отметил, что к системе подключились большинство операторов мобильной связи, но около половины из 2000 операторов этого не сделали. По его словам, в основном это небольшие или ведомственные компании с одной автоматической телефонной станцией (АТС).
«Логичнее было бы продлить сроки подключения к “Антифроду” таким компаниям, чем оказывать на них давление в виде реальной блокировки вызовов с их сетей», – указал он.
Представитель РКН подтвердил изданию, что ведомство обновило методические рекомендации для операторов связи. Согласно заявлению представителя, меры необходимы для защиты людей от мошенников, использующих подменные номера.
«Ведомости» со ссылкой на представителя РКН 5 марта писали, что около четверти российских операторов не выполнили требований ведомство по подключению к системе «Антифрод». Сообщалось, что предписание исполнили только 904 оператора из 1183, номерная емкость которых составляет более 94% от общей.
«Антифрод» была запущена в декабре 2022 г. Система блокирует мошеннические звонки с подменных номеров.