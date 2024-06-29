Маск заявил о рекорде по общему времени использования соцсети X
Социальная сеть X (бывший Twitter) побила предыдущий рекорд по времени использования в США. Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск.
«Использование X в США достигло исторического максимума! Общее количество пользовательских секунд составило 76 млрд, побив предыдущий рекорд на 5%», – уточнил Маск.
3 июня соцсеть X официально разрешила публикацию контента для взрослых. Уточняется, что дети младше 18 лет отмеченный контент просмотреть не смогут. Изображения и видео упомянутого характера будут сопровождаться предупреждением о содержании (для этого автор контента должен внести изменения в настройки). Запрещается публиковать контент для взрослых на фотографиях профиля или баннерах.
Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».