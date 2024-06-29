Маск заявил о рекорде по общему времени использования соцсети X

3 июня соцсеть X официально разрешила публикацию контента для взрослых. Уточняется, что дети младше 18 лет отмеченный контент просмотреть не смогут. Изображения и видео упомянутого характера будут сопровождаться предупреждением о содержании (для этого автор контента должен внести изменения в настройки). Запрещается публиковать контент для взрослых на фотографиях профиля или баннерах.