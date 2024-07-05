Соцсеть X могут оштрафовать на 6% от ее дохода из-за нарушения норм ЕС
Соцсеть X (бывший Twitter) могут оштрафовать на 6% от ее мировой прибыли из-за нарушения норм Евросоюза (ЕС) по контролю онлайн-контента. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон до конца июля должен озвучить официальное предупреждение соцсети. Если платформа не внесет необходимые изменения, Еврокоммисия примет решение до конца этого года. После этого компании может грозить штраф.
Расследования со стороны регулирующих органов ЕС началось в декабре 2023 г. по поводу того, как платформа обрабатывала контент после атаки радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября прошлого года.
3 июня соцсеть X официально разрешила публикацию контента для взрослых. Уточняется, что дети младше 18 лет отмеченный контент просмотреть не смогут. Изображения и видео упомянутого характера будут сопровождаться предупреждением о содержании (для этого автор контента должен внести изменения в настройки). Запрещается публиковать контент для взрослых на фотографиях профиля или баннерах.
Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 г. по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации».