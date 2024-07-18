В России могут ограничить продажи SIM-карт для одного абонента
Госдума рассмотрит возможность ограничения максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
«В процессе обсуждения поправок нашего с Василием Пискаревым законопроекта поступило множество дельных предложений <...>. Среди них ограничение на максимальное количество номеров для одного абонента (не только для иностранцев, но и граждан РФ)», – написал он в Telegram.
Также предлагается усложнить процедуру пополнения счета мобильного оператора и ввести ответственность для мессенджеров за нежелание верифицировать аккаунты пользователей.
Он пояснил, что «главным союзником» мошенников является анонимность, в основе которой – возможность использования SIM-карт, зарегистрированных на третьих лиц или подставные организации.
Предложения будут рассмотрены ко второму чтению законопроекта об ограничении продажи SIM-карт иностранцам.
19 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который ужесточит правила покупки SIM-карт иностранцами. Законопроектом устанавливается, что заключение договора об оказании услуг связи с иностранцами допускается только при очном посещении офиса оператора и при прохождении идентификации с использованием биометрии.