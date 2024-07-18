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В России могут ограничить продажи SIM-карт для одного абонента

Ведомости

Госдума рассмотрит возможность ограничения максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«В процессе обсуждения поправок нашего с Василием Пискаревым законопроекта поступило множество дельных предложений <...>. Среди них ограничение на максимальное количество номеров для одного абонента (не только для иностранцев, но и граждан РФ)», – написал он в Telegram.

Также предлагается усложнить процедуру пополнения счета мобильного оператора и ввести ответственность для мессенджеров за нежелание верифицировать аккаунты пользователей.

Он пояснил, что «главным союзником» мошенников является анонимность, в основе которой – возможность использования SIM-карт, зарегистрированных на третьих лиц или подставные организации. 

Предложения будут рассмотрены ко второму чтению законопроекта об ограничении продажи SIM-карт иностранцам.

19 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который ужесточит правила покупки SIM-карт иностранцами. Законопроектом устанавливается, что заключение договора об оказании услуг связи с иностранцами допускается только при очном посещении офиса оператора и при прохождении идентификации с использованием биометрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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