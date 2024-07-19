Соцсеть X удалила из своих систем ПО CrowdStrike
Социальная сеть X удалила из всех своих систем программное обеспечение (ПО) CrowdStrike, обновление которого привело к масштабному сбою в работе Windows. Об этом сообщил бизнесмен Илон Маск.
«Мы только что удалили CrowdStrike из всех наших систем», – написал он на своей странице в X.
Утром 19 июля по всему миру произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft. Его причиной стали ошибки в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Результатом стали перебои в работе разных структур во многих странах мира: отмена рейсов, проблемы в работе банков, фондовых бирж и СМИ.
Рейсы задержали в аэропортах Испании, Великобритании, Германии и других европейских стран. В США были задержаны более 1400 рейсов, а отменены – более 350. Пострадала IT-инфраструктура в аэропортах Берлина, Мельбурна и в Гатвике в Великобритании. Среди других жертв сбоя – Лондонская фондовая биржа, платежные системы Visa и Mastercard. Днем 19 июля первопричину сбоя устранили, ряд сервисов возобновил работу.