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Соцсеть X удалила из своих систем ПО CrowdStrike

Ведомости

Социальная сеть X удалила из всех своих систем программное обеспечение (ПО) CrowdStrike, обновление которого привело к масштабному сбою в работе Windows. Об этом сообщил бизнесмен Илон Маск.

«Мы только что удалили CrowdStrike из всех наших систем», – написал он на своей странице в X.

Утром 19 июля по всему миру произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft. Его причиной стали ошибки в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Результатом стали перебои в работе разных структур во многих странах мира: отмена рейсов, проблемы в работе банков, фондовых бирж и СМИ.

Рейсы задержали в аэропортах Испании, Великобритании, Германии и других европейских стран. В США были задержаны более 1400 рейсов, а отменены – более 350. Пострадала IT-инфраструктура в аэропортах Берлина, Мельбурна и в Гатвике в Великобритании. Среди других жертв сбоя – Лондонская фондовая биржа, платежные системы Visa и Mastercard. Днем 19 июля первопричину сбоя устранили, ряд сервисов возобновил работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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