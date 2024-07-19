Соцсеть X удалила из своих систем ПО CrowdStrike

Рейсы задержали в аэропортах Испании, Великобритании, Германии и других европейских стран. В США были задержаны более 1400 рейсов, а отменены – более 350. Пострадала IT-инфраструктура в аэропортах Берлина, Мельбурна и в Гатвике в Великобритании. Среди других жертв сбоя – Лондонская фондовая биржа, платежные системы Visa и Mastercard. Днем 19 июля первопричину сбоя устранили, ряд сервисов возобновил работу.