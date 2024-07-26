Кабмин утвердил список программ для предустановки на смартфоны и Smart TV

В апреле 2021 г. вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Перечень приложений определяет Минцифры. При этом пользователи по‑прежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.