Кабмин утвердил список программ для предустановки на смартфоны и Smart TV

Кабмин утвердил список программ для предустановки на смартфоны и Smart TVСреди них – «Госуслуги» и магазин приложений RuStore
Правительство России утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 г. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В перечень для предустановки на смартфоны и планшеты вошли 19 программ, среди которых поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.
Обязательными для предустановки на компьютеры и моноблоки в правительстве сочли браузер, офисное программное обеспечение и антивирус. На телевизоры с цифровым блоком должны предустанавливаться 18 программ, в числе которых различные видеосервисы, программы для доступа к соцсетям и интернету.
Документ с перечнем программ пока не опубликован.
В апреле 2021 г. вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Перечень приложений определяет Минцифры. При этом пользователи по‑прежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.
В феврале сообщалось, что отечественный магазин приложений RuStore обогнал App Store по количеству заходов в приложение. По статистике сервиса «Билайн.Аналитика», декабре 2023 г. Google Play занимал первое место по количеству заходов в магазин – 91,2%, на втором месте RuStore – 4,07%, замыкал тройку App Store – 3,3%. У магазина Huawei было 1,15% заходов.