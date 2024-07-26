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Кабмин утвердил список программ для предустановки на смартфоны и Smart TV

Среди них – «Госуслуги» и магазин приложений RuStore
Ведомости

Правительство России утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 г. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В перечень для предустановки на смартфоны и планшеты вошли 19 программ, среди которых поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к соцсетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.

Обязательными для предустановки на компьютеры и моноблоки в правительстве сочли браузер, офисное программное обеспечение и антивирус. На телевизоры с цифровым блоком должны предустанавливаться 18 программ, в числе которых различные видеосервисы, программы для доступа к соцсетям и интернету.

Документ с перечнем программ пока не опубликован.

В апреле 2021 г. вступил в силу закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Перечень приложений определяет Минцифры. При этом пользователи по‑прежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.

В феврале сообщалось, что отечественный магазин приложений RuStore обогнал App Store по количеству заходов в приложение. По статистике сервиса «Билайн.Аналитика», декабре 2023 г. Google Play занимал первое место по количеству заходов в магазин – 91,2%, на втором месте RuStore – 4,07%, замыкал тройку App Store – 3,3%. У магазина Huawei было 1,15% заходов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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