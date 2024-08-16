Кабмин Украины одобрил проект о запрете использования российского ПО и сервисов

В августе «Ведомости» со ссылкой на данные опроса IT-рекрутингового агентства NewHR писали, что более 60% уехавших за рубеж айтишников продолжают работать на компании, связанные с Россией. Непосредственно на российские компании работают 25% опрошенных мигрантов. При этом в качестве желаемого места работы российскую компанию выбрали лишь 2% опрошенных релокантов, еще 27% хотят работать в «отчасти российских», 50% – в иностранных международных компаниях и 4% – в иностранной локальной компании.