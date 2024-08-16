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Кабмин Украины одобрил проект о запрете использования российского ПО и сервисов

Ведомости

Правительство Украины поддержало законопроект, который запретит компаниям использование российского программного обеспечения, сайтов и сервисов. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского министерства цифровой трансформации.

Законопроект был разработан по заданию совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Под запрет попадают программы, разработанные россиянами и другими гражданами, которые находятся под санкциями, независимо от страны их происхождения. Кроме того, будут заблокированы сайты и сервисы, которые угрожают нацбезопасности страны, их перечень определит СНБО.

Такие меры позволят усилить защиту киберпространства Украины от возможных угроз со стороны России и ее союзников, говорится в сообщении минцифры. Документ предстоит рассмотреть парламенту.

В августе «Ведомости» со ссылкой на данные опроса IT-рекрутингового агентства NewHR писали, что более 60% уехавших за рубеж айтишников продолжают работать на компании, связанные с Россией. Непосредственно на российские компании работают 25% опрошенных мигрантов. При этом в качестве желаемого места работы российскую компанию выбрали лишь 2% опрошенных релокантов, еще 27% хотят работать в «отчасти российских», 50% – в иностранных международных компаниях и 4% – в иностранной локальной компании.

В мае структуры крупнейших российских IТ-компаний, интеграторов и разработчиков телекомоборудования пополнили санкционный список минфина США. Под ограничения попали ГК «Астра», «Ланит», часть группы компаний IBS, «Сисофт девелопмент», «Скала-Р», «Протей СТ» и др. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда сообщали, что из-за этого могут возникнуть сложности со счетами в иностранных банках, наймом сотрудников, открытием офисов за рубежом, а также доступом к библиотекам открытого кода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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