Кабмин Украины одобрил проект о запрете использования российского ПО и сервисов
Правительство Украины поддержало законопроект, который запретит компаниям использование российского программного обеспечения, сайтов и сервисов. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского министерства цифровой трансформации.
Законопроект был разработан по заданию совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Под запрет попадают программы, разработанные россиянами и другими гражданами, которые находятся под санкциями, независимо от страны их происхождения. Кроме того, будут заблокированы сайты и сервисы, которые угрожают нацбезопасности страны, их перечень определит СНБО.
Такие меры позволят усилить защиту киберпространства Украины от возможных угроз со стороны России и ее союзников, говорится в сообщении минцифры. Документ предстоит рассмотреть парламенту.
В августе «Ведомости» со ссылкой на данные опроса IT-рекрутингового агентства NewHR писали, что более 60% уехавших за рубеж айтишников продолжают работать на компании, связанные с Россией. Непосредственно на российские компании работают 25% опрошенных мигрантов. При этом в качестве желаемого места работы российскую компанию выбрали лишь 2% опрошенных релокантов, еще 27% хотят работать в «отчасти российских», 50% – в иностранных международных компаниях и 4% – в иностранной локальной компании.
В мае структуры крупнейших российских IТ-компаний, интеграторов и разработчиков телекомоборудования пополнили санкционный список минфина США. Под ограничения попали ГК «Астра», «Ланит», часть группы компаний IBS, «Сисофт девелопмент», «Скала-Р», «Протей СТ» и др. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда сообщали, что из-за этого могут возникнуть сложности со счетами в иностранных банках, наймом сотрудников, открытием офисов за рубежом, а также доступом к библиотекам открытого кода.