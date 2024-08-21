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Microsoft ограничит доступ к части своих подписок в России со 2 сентября

Ведомости

Американская корпорация Microsoft ограничит доступ к некоторым подпискам в России со 2 сентября, сообщила российская компания Softline – партнер Microsoft.

Список пакетов, которые подпадают под ограничения, не приводится. Предположительно, ограничения могут коснуться пакетов продуктов Microsoft 365 и Office 365, пишет ТАСС.

Уточняется, что корпорация ограничит к ним доступ в связи с санкциями США, которые вступят в силу 12 сентября. В Softline рекомендовали произвести сохранение данных из облака Microsoft (BackUp).

В марте «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве писали, что Microsoft и Amazon приостанавливают предоставление доступа к облачным продуктам на территории России с 20 марта 2024 г. Тогда был прекращен доступ к облачным продуктам Microsoft, таким как Power BI, Dynamics CRM и др.

Microsoft начала сокращать бизнес в России после начала российской спецоперации в феврале 2022 г. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды. В 2022 г. выручка «Майкрософт рус» составила 6,4 млрд руб., что уступает показателям 2021 г. (6,8 млрд руб.).

13 мая «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт» писали, что Microsoft открыла доступ российским пользователям к обновлениям для Windows и Office. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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