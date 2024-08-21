Microsoft ограничит доступ к части своих подписок в России со 2 сентября

В марте «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве писали, что Microsoft и Amazon приостанавливают предоставление доступа к облачным продуктам на территории России с 20 марта 2024 г. Тогда был прекращен доступ к облачным продуктам Microsoft, таким как Power BI, Dynamics CRM и др.