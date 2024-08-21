Microsoft ограничит доступ к части своих подписок в России со 2 сентября
Уточняется, что корпорация ограничит к ним доступ в связи с санкциями США, которые вступят в силу 12 сентября. В Softline рекомендовали произвести сохранение данных из облака Microsoft (BackUp).
Microsoft начала сокращать бизнес в России после начала российской спецоперации в феврале 2022 г. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды. В 2022 г. выручка «Майкрософт рус» составила 6,4 млрд руб., что уступает показателям 2021 г. (6,8 млрд руб.).