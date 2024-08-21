В «Лаборатории Касперского» отметили усиление DDoS-атак на операторов связи
Кибератаки на российских операторов связи начали усиливаться с середины июля, сообщил эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов, пишет «РИА Новости».
«Мы действительно видим усиление натиска злоумышленников на российских операторов связи с середины июля 2024 г. Из ключевых особенностей последних атак: 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов, таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее», – сказал он.
Кириллов отмечает сложность в определении источника атаки, поскольку у хакеров есть возможность подменять IP-адреса.
Эксперт также отметил, что еще одной особенностью является повышение количества таких атак с мощностью более 600 гигабит в секунду. Длительность таких атак зависит от скорости реагирования – атака закончится тогда, когда будут применены меры по защите от кибератак.
Он рекомендовал операторам связи выстроить эшелонированную защиту для поддержания стабильности собственных каналов связи.
21 августа в работе мессенджера Telegram произошел сбой. В частности, сбой произошел в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Корреспондент «Ведомостей» также не смог открыть сервис отслеживания сбоев «Сбой.РФ».
Как рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора, причиной сбоя ряда сервисов в России стала DDоS-атака.