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В «Лаборатории Касперского» отметили усиление DDoS-атак на операторов связи

Ведомости

Кибератаки на российских операторов связи начали усиливаться с середины июля, сообщил эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов, пишет «РИА Новости».

«Мы действительно видим усиление натиска злоумышленников на российских операторов связи с середины июля 2024 г. Из ключевых особенностей последних атак: 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов, таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее», – сказал он.

Кириллов отмечает сложность в определении источника атаки, поскольку у хакеров есть возможность подменять IP-адреса. 

Эксперт также отметил, что еще одной особенностью является повышение количества таких атак с мощностью более 600 гигабит в секунду. Длительность таких атак зависит от скорости реагирования – атака закончится тогда, когда будут применены меры по защите от кибератак.

Он рекомендовал операторам связи выстроить эшелонированную защиту для поддержания стабильности собственных каналов связи.

21 августа в работе мессенджера Telegram произошел сбой. В частности, сбой произошел в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Корреспондент «Ведомостей» также не смог открыть сервис отслеживания сбоев «Сбой.РФ».

Как рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Роскомнадзора, причиной сбоя ряда сервисов в России стала DDоS-атака.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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