В Китае выпустили аудио-очки с искусственным интеллектом

В материале указано, что очки на базе ИИ стали последним трендом среди китайских технологических компаний, стремящихся извлечь выгоду из спроса потребителей на сочетание генеративного ИИ с носимыми устройствами. Толчок этому дал выпуск компанией Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) очков нового поколения Ray-Ban Meta Smart Glasses. По данным SCMP, стоимость этого продукта составляет $300, и китайские компании стремятся предложить аналогичный продукт, но по гораздо более низкой цене. Оправы Jiehuan весом всего 30 г предлагают потребителю 11 часов воспроизведения музыки и до полугода работы в режиме ожидания, а также голосовую навигацию, чат с искусственным интеллектом и перевод звука.