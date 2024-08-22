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В Китае выпустили аудио-очки с искусственным интеллектом

Ведомости

Поддерживаемый Xiaomi стартап Superhexa выпустил в августе аудио-очки с искусственным интеллектом Jiehuan, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что оправы Jiehuan оцениваются в 699 юаней, что эквивалентно $98. Как и конкурентные продукты, Jiehuan предлагают быстрый доступ к большим языковым моделям (LLM, технологии, лежащей в основе интеллектуальных чат–ботов) благодаря использованию встроенных динамиков и микрофонов.

В материале указано, что очки на базе ИИ стали последним трендом среди китайских технологических компаний, стремящихся извлечь выгоду из спроса потребителей на сочетание генеративного ИИ с носимыми устройствами. Толчок этому дал выпуск компанией Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) очков нового поколения Ray-Ban Meta Smart Glasses. По данным SCMP, стоимость этого продукта составляет $300, и китайские компании стремятся предложить аналогичный продукт, но по гораздо более низкой цене. Оправы Jiehuan весом всего 30 г предлагают потребителю 11 часов воспроизведения музыки и до полугода работы в режиме ожидания, а также голосовую навигацию, чат с искусственным интеллектом и перевод звука.

Умные очки в этом году также выпустили компания Brilliant Labs и стартап из Шэньчжэня Even Realities. Гонконгская Solos осенью также планирует выпустить пару умных очков AirGo, оснащенных камерой. Цены на их продукты намного выше, чем у Superhexa, но эти компании в первую очередь ориентируются на рынки за пределами Китая.

В феврале «Ведомости» писали, что в России началась продажа очков Apple Vision Pro, стоимость которых на некоторых площадках достигала 900 000 руб. Устройство обладает возможностями дополнительной реальности и позволяет использовать различные виды контента, такие как фильмы и игры, а также выполнять работу и общаться с людьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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