В Китае выпустили аудио-очки с искусственным интеллектом
Поддерживаемый Xiaomi стартап Superhexa выпустил в августе аудио-очки с искусственным интеллектом Jiehuan, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Отмечается, что оправы Jiehuan оцениваются в 699 юаней, что эквивалентно $98. Как и конкурентные продукты, Jiehuan предлагают быстрый доступ к большим языковым моделям (LLM, технологии, лежащей в основе интеллектуальных чат–ботов) благодаря использованию встроенных динамиков и микрофонов.
В материале указано, что очки на базе ИИ стали последним трендом среди китайских технологических компаний, стремящихся извлечь выгоду из спроса потребителей на сочетание генеративного ИИ с носимыми устройствами. Толчок этому дал выпуск компанией Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) очков нового поколения Ray-Ban Meta Smart Glasses. По данным SCMP, стоимость этого продукта составляет $300, и китайские компании стремятся предложить аналогичный продукт, но по гораздо более низкой цене. Оправы Jiehuan весом всего 30 г предлагают потребителю 11 часов воспроизведения музыки и до полугода работы в режиме ожидания, а также голосовую навигацию, чат с искусственным интеллектом и перевод звука.
Умные очки в этом году также выпустили компания Brilliant Labs и стартап из Шэньчжэня Even Realities. Гонконгская Solos осенью также планирует выпустить пару умных очков AirGo, оснащенных камерой. Цены на их продукты намного выше, чем у Superhexa, но эти компании в первую очередь ориентируются на рынки за пределами Китая.
В феврале «Ведомости» писали, что в России началась продажа очков Apple Vision Pro, стоимость которых на некоторых площадках достигала 900 000 руб. Устройство обладает возможностями дополнительной реальности и позволяет использовать различные виды контента, такие как фильмы и игры, а также выполнять работу и общаться с людьми.