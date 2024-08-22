Китай нарастил экспорт смартфонов в Россию на 20% за семь месяцев 2024 года
С января по июль 2024 г. китайские компании нарастили поставки смартфонов в Россию до 11,2 млн единиц – примерно на 20% год к году, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Стоимость экспорта выросла на 30%, составив $1,47 млрд. В июле Китай поставил в Россию почти 1,9 млн смартфонов, что на 12,5% превышает показатель предыдущего месяца (удорожание произошло на 25%, до примерно $317 млн).
В целом китайские компании, базирующиеся на территории материковой части страны, экспортировали 309,7 млн смартфонов по всему миру. Около трети поставок пришлись на специальный административный район страны Гонконг. Второе место по закупкам китайских смартфонов занимают Соединенные Штаты. На третьем месте по количеству закупаемой продукции – Объединенные Арабские Эмираты, на четвертом – Россия.
В 2023 г. экспорт смартфонов из Китая в Россию составил примерно 22 млн, увеличившись на 3,8%. Совокупная стоимость поставок составила $2,56 млрд (на 7,5% ниже показателя 2022 г.)
В феврале «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group писали, что доля китайских брендов смартфонов в импортных поставках в Россию в 2023 г. достигла 79%, что на 4 п. п. выше, чем в 2022 г., и на 29 п. п. – чем в 2021. Импорт смартфонов в Россию за прошлый год вырос на 13% до 29,5 млн штук, что, в свою очередь, связано с эффектом низкой базы в 2022 г. При этом лидером по количеству смартфонов, ввезенных в Россию, стала китайская Xiaomi.