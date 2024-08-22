Китай нарастил экспорт смартфонов в Россию на 20% за семь месяцев 2024 года

В феврале «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group писали, что доля китайских брендов смартфонов в импортных поставках в Россию в 2023 г. достигла 79%, что на 4 п. п. выше, чем в 2022 г., и на 29 п. п. – чем в 2021. Импорт смартфонов в Россию за прошлый год вырос на 13% до 29,5 млн штук, что, в свою очередь, связано с эффектом низкой базы в 2022 г. При этом лидером по количеству смартфонов, ввезенных в Россию, стала китайская Xiaomi.