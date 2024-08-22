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Китай нарастил экспорт смартфонов в Россию на 20% за семь месяцев 2024 года

Ведомости

С января по июль 2024 г. китайские компании нарастили поставки смартфонов в Россию до 11,2 млн единиц – примерно на 20% год к году, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Стоимость экспорта выросла на 30%, составив $1,47 млрд. В июле Китай поставил в Россию почти 1,9 млн смартфонов, что на 12,5% превышает показатель предыдущего месяца (удорожание произошло на 25%, до примерно $317 млн).

В целом китайские компании, базирующиеся на территории материковой части страны, экспортировали 309,7 млн смартфонов по всему миру. Около трети поставок пришлись на специальный административный район страны Гонконг. Второе место по закупкам китайских смартфонов занимают Соединенные Штаты. На третьем месте по количеству закупаемой продукции – Объединенные Арабские Эмираты, на четвертом – Россия.

В 2023 г. экспорт смартфонов из Китая в Россию составил примерно 22 млн, увеличившись на 3,8%. Совокупная стоимость поставок составила $2,56 млрд (на 7,5% ниже показателя 2022 г.)

В феврале «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group писали, что доля китайских брендов смартфонов в импортных поставках в Россию в 2023 г. достигла 79%, что на 4 п. п. выше, чем в 2022 г., и на 29 п. п. – чем в 2021. Импорт смартфонов в Россию за прошлый год вырос на 13% до 29,5 млн штук, что, в свою очередь, связано с эффектом низкой базы в 2022 г. При этом лидером по количеству смартфонов, ввезенных в Россию, стала китайская Xiaomi.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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