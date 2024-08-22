Microsoft реорганизовала сегменты бизнеса

В Microsoft пояснили, что реорганизация позволит привести структуру отчетности в соответствие с реальным управлением бизнесом. В связи с этим компания обновила прогноз на I квартал 2025 г. Ожидается, что выручка от сегмента «Интеллектуальное облако» составит от $23,8 млрд до $24,1 млрд (ранее – $28,6-28,9 млрд), от «Персональных компьютеров» – от $12,25 млрд до $12,65 млрд (ранее – $14,9-15,3 млрд). В подразделении «Производительность и бизнес-процессы», напротив, ожидается рост выручки – до $27,75-28,05 млрд (ранее –$20,3-20,6 млрд).