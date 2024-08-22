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Microsoft реорганизовала сегменты бизнеса

Ведомости

Американская Microsoft реструктурировала свой бизнес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Часть доходов от поисковой и новостной рекламы теперь будет учитываться в подразделении Azure и других облачных сервисов. При этом бизнес Nuance Enterprise войдет в подразделение «Производительность и бизнес-процессы» (разрабатывает пакет приложений Office), а не в «Интеллектуальное облако».

В Microsoft пояснили, что реорганизация позволит привести структуру отчетности в соответствие с реальным управлением бизнесом. В связи с этим компания обновила прогноз на I квартал 2025 г. Ожидается, что выручка от сегмента «Интеллектуальное облако» составит от $23,8 млрд до $24,1 млрд (ранее – $28,6-28,9 млрд), от «Персональных компьютеров» – от $12,25 млрд до $12,65 млрд (ранее – $14,9-15,3 млрд). В подразделении «Производительность и бизнес-процессы», напротив, ожидается рост выручки – до $27,75-28,05 млрд (ранее –$20,3-20,6 млрд).

21 августа стало известно, что Microsoft ограничит доступ к некоторым подпискам в России со 2 сентября. Предположительно, ограничения могут коснуться пакетов продуктов Microsoft 365 и Office 365. Такой шаг связан с санкциями США, которые вступят в силу 12 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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