Шадаев: проект о запрете массовых спам-обзвонов будет внесен в ГД в сентябре
В сентябре Минцифры внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.
Министр выразил уверенность, что инициатива будет принята.
Шадаев рассказывал о разработке законопроекта еще в конце апреля 2024 г. Он отметил, что российские абоненты «очень напряженно» относятся к любым входящим звонкам.
6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за спам-звонки и рекламу кредитов. За нарушение закона будет предусмотрена административная ответственность: для физических лиц от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц от 20 000 до 100 000 руб., для юридических лиц от 300 000 до 1 млн руб.
19 июня генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что больше половины операторов связи (700 из 1300) уже ввели блокировку звонков от мошенников. В начале июня ТАСС со ссылкой на источник писал, что Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые варианты борьбы с телефонными спам-обзвонами, в том числе блокировку всех звонков из-за границы по умолчанию.