Дуров удивил французских следователей своим заработком

Дуров удивил французских следователей своим заработкомОснователь Telegram заявил, что зарабатывает за год один дирхам
Основатель Telegram Павел Дуров зарабатывает один эмиратский дирхам (25 руб.) в год, пишет Le Monde со ссылкой на допрос Дурова французскими следователями.
«Дуров <...> рассказал следователям, что получал всего «1 дирхам ОАЭ» в год. Это меньше 25 евроцентов. Достаточно, чтобы оставить его собеседников в недоумении», – говорится в материале.
Le Monde отмечает, что хотя бизнесмен не выплачивает себе зарплату, он все же является мультимиллиардером. Помимо примерно 300 млн евро, которые он заработал в 2014 г. с продажи социальной сети «Вконтакте», Дуров владеет акциями Telegram, оцениваемыми в $30 млрд.
24 августа основателя Telegram Дурова задержали в Париже, куда он прилетел из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Суд в Париже запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. После этого Дуров заявил, что мессенджер стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах и пообещал усовершенствовать платформу.
23 сентября в Telegram был запущен официальный бот для передачи небезопасного или незаконного контента. Также Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы.