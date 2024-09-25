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Дуров удивил французских следователей своим заработком

Основатель Telegram заявил, что зарабатывает за год один дирхам
Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров зарабатывает один эмиратский дирхам (25 руб.) в год, пишет Le Monde со ссылкой на допрос Дурова французскими следователями.

«Дуров <...> рассказал следователям, что получал всего «1 дирхам ОАЭ» в год. Это меньше 25 евроцентов. Достаточно, чтобы оставить его собеседников в недоумении», – говорится в материале.

Le Monde отмечает, что хотя бизнесмен не выплачивает себе зарплату, он все же является мультимиллиардером. Помимо примерно 300 млн евро, которые он заработал в 2014 г. с продажи социальной сети «Вконтакте», Дуров владеет акциями Telegram, оцениваемыми в $30 млрд.

24 августа основателя Telegram Дурова задержали в Париже, куда он прилетел из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. 

Суд в Париже запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции. После этого Дуров заявил, что мессенджер стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах и пообещал усовершенствовать платформу.

23 сентября в Telegram был запущен официальный бот для передачи небезопасного или незаконного контента. Также Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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