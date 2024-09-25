Дуров удивил французских следователей своим заработком

23 сентября в Telegram был запущен официальный бот для передачи небезопасного или незаконного контента. Также Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы.