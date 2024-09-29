Почти 4500 подарочных сертификатов украдены с сайта «Детского мира»

С начала 2024 г. ущерб от киберпреступлений превысил 116 млрд руб. За пять лет число преступлений в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6 сентября заявил, что с 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб.