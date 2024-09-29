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Почти 4500 подарочных сертификатов украдены с сайта «Детского мира»

Ведомости

Злоумышленники подключались к сайту «Детского мира» и украли 4459 подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, которое расследует Следственный комитет РФ (СКР).

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ). Им занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий ГСУ СКР. 

С начала 2024 г. ущерб от киберпреступлений превысил 116 млрд руб. За пять лет число преступлений в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6 сентября заявил, что с 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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