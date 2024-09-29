Почти 4500 подарочных сертификатов украдены с сайта «Детского мира»
Злоумышленники подключались к сайту «Детского мира» и украли 4459 подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, которое расследует Следственный комитет РФ (СКР).
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ). Им занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий ГСУ СКР.
С начала 2024 г. ущерб от киберпреступлений превысил 116 млрд руб. За пять лет число преступлений в киберпространстве увеличилось более чем вдвое. Замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6 сентября заявил, что с 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб.