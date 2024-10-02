«Коммерсантъ»: разработчиков электроники проверяют на использование госсубсидий

17 июня «Ведомости» со ссылкой на трех топ-менеджеров компаний – производителей электроники писали, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Собеседники связывали это, в том числе, с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Среди компаний, которым перенесли финансовую господдержку проектов, источники «Ведомостей» называли МЦСТ, НТЦ «Модуль», «Аквариус» и др. Минпромторг в тот же день сообщил, что ведомство продолжает выдачу субсидий предприятиям радиоэлектронной промышленности и пропорционально растет число проверок по результатам предыдущих дотаций.