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«Коммерсантъ»: разработчиков электроники проверяют на использование госсубсидий

Ведомости

Генпрокуратура и Минпромторг РФ начали внеплановые проверки в отношении производителей и разработчиков электроники из-за случаев недобросовестного использования выделенных государством субсидий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Предварительно, более 50% компаний, получивших господдержку, не исполняли ее условия, в частности, производили электронику не в России, а на контрактных производствах, в том числе в Китае. Газета отмечает, что власти в случае выявления нарушений могут потребовать вернуть выделенные деньги в бюджет.

В пресс-службе Минпромторга «Коммерсанту» сообщили, что ведомство регулярно в течение года проверяет ход исполнения мероприятий, на которые были выделены субсидии.

Государственная финансовая поддержка отечественных разработчиков электроники в основном осуществляется в форме субсидий. В 2023 г. на развитие отрасли микроэлектронной продукции направлено примерно 147 млрд руб., что существенно превышает уровень финансирования в 2020 г., когда было выделено 30 млрд руб., следовало из отчета компании Kept (бывшая KPMG в России).

17 июня «Ведомости» со ссылкой на трех топ-менеджеров компаний – производителей электроники писали, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Собеседники связывали это, в том числе, с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Среди компаний, которым перенесли финансовую господдержку проектов, источники «Ведомостей» называли МЦСТ, НТЦ «Модуль», «Аквариус» и др. Минпромторг в тот же день сообщил, что ведомство продолжает выдачу субсидий предприятиям радиоэлектронной промышленности и пропорционально растет число проверок по результатам предыдущих дотаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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