«Коммерсантъ»: разработчиков электроники проверяют на использование госсубсидий
Генпрокуратура и Минпромторг РФ начали внеплановые проверки в отношении производителей и разработчиков электроники из-за случаев недобросовестного использования выделенных государством субсидий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
Предварительно, более 50% компаний, получивших господдержку, не исполняли ее условия, в частности, производили электронику не в России, а на контрактных производствах, в том числе в Китае. Газета отмечает, что власти в случае выявления нарушений могут потребовать вернуть выделенные деньги в бюджет.
В пресс-службе Минпромторга «Коммерсанту» сообщили, что ведомство регулярно в течение года проверяет ход исполнения мероприятий, на которые были выделены субсидии.
Государственная финансовая поддержка отечественных разработчиков электроники в основном осуществляется в форме субсидий. В 2023 г. на развитие отрасли микроэлектронной продукции направлено примерно 147 млрд руб., что существенно превышает уровень финансирования в 2020 г., когда было выделено 30 млрд руб., следовало из отчета компании Kept (бывшая KPMG в России).
17 июня «Ведомости» со ссылкой на трех топ-менеджеров компаний – производителей электроники писали, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Собеседники связывали это, в том числе, с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Среди компаний, которым перенесли финансовую господдержку проектов, источники «Ведомостей» называли МЦСТ, НТЦ «Модуль», «Аквариус» и др. Минпромторг в тот же день сообщил, что ведомство продолжает выдачу субсидий предприятиям радиоэлектронной промышленности и пропорционально растет число проверок по результатам предыдущих дотаций.