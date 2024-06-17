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Минпромторг продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям

Ведомости

Минпромторг РФ продолжает выдачу субсидий предприятиям радиоэлектронной промышленности, пропорционально растет число проверок по результатам предыдущих дотаций, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство регулярно проводит проверки исполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии в течение года, в зависимости от текущей стадии реализации проектов и других факторов. Под «другими факторами» понимаются объективные средства мониторинга, которые указывают на то, что работа не идет, темпы снижены и т. п. или подобная информация появляется в открытых источниках, уточнили в ведомстве.

Генеральная прокуратура, Счетная палата, Казначейство РФ ежегодно проводят проверки по всем государственным расходам, электроника в этом плане не является исключением.

17 июня «Ведомости», со ссылкой на трех топ-менеджеров компаний – производителей электроники, писали, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Собеседники связывали это с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением нового министра – экс-губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Один из источников уточнил, что Алиханов «озабочен эффективностью расходования средств на IТ».

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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