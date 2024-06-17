Минпромторг продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям
Минпромторг РФ продолжает выдачу субсидий предприятиям радиоэлектронной промышленности, пропорционально растет число проверок по результатам предыдущих дотаций, сообщили в пресс-службе ведомства.
Министерство регулярно проводит проверки исполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии в течение года, в зависимости от текущей стадии реализации проектов и других факторов. Под «другими факторами» понимаются объективные средства мониторинга, которые указывают на то, что работа не идет, темпы снижены и т. п. или подобная информация появляется в открытых источниках, уточнили в ведомстве.
Генеральная прокуратура, Счетная палата, Казначейство РФ ежегодно проводят проверки по всем государственным расходам, электроника в этом плане не является исключением.
17 июня «Ведомости», со ссылкой на трех топ-менеджеров компаний – производителей электроники, писали, что Минпромторг приостановил выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных компаниям средств. Собеседники связывали это с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», отсутствием дополнительного финансирования, а также пересмотром планов работы Минпромторга в связи с назначением нового министра – экс-губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Один из источников уточнил, что Алиханов «озабочен эффективностью расходования средств на IТ».