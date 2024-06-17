Минпромторг продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям

Министерство регулярно проводит проверки исполнения мероприятий, на которые выделяются субсидии в течение года, в зависимости от текущей стадии реализации проектов и других факторов. Под «другими факторами» понимаются объективные средства мониторинга, которые указывают на то, что работа не идет, темпы снижены и т. п. или подобная информация появляется в открытых источниках, уточнили в ведомстве.