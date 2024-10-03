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«Коммерсантъ»: «Яндекс» планирует купить страховую компанию

Ведомости

«Яндекс» собирается развивать страховое направление и ищет для покупки небольшую страховую компанию с лицензией. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на страховом рынке.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что компания уже набирает сотрудников для страхового направления, первые кадры уже пришли.

Эксперты считают, что развитие этого направление – логичный шаг для «Яндекса». Коммерческий директор департамента аналитических решений «КОРУС консалтинга» Константин Смирнов сообщил, что это позволит компании предлагать комплекс услуг, повышая маржинальность бизнеса. Независимый эксперт Андрей Бархота добавляет, что для развития этого направления «Яндексу» достаточно купить страховую компанию с капиталом 300–800 млн руб., не обремененную обязательствами. По словам руководителя агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, на данный момент на рынке есть до пяти таких предложений.

20 сентября «Коммерсантъ» писал, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд». Компания может оцениваться от 1,7 млрд руб. до 3,3 млрд руб. До этого о приобретении сервиса пыталась договориться МТС, но переговоры прошли неудачно. На переговорах с МТС сервис оценивал себя в 3,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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