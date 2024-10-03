«Коммерсантъ»: «Яндекс» планирует купить страховую компанию
Еще один источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что компания уже набирает сотрудников для страхового направления, первые кадры уже пришли.
Эксперты считают, что развитие этого направление – логичный шаг для «Яндекса». Коммерческий директор департамента аналитических решений «КОРУС консалтинга» Константин Смирнов сообщил, что это позволит компании предлагать комплекс услуг, повышая маржинальность бизнеса. Независимый эксперт Андрей Бархота добавляет, что для развития этого направления «Яндексу» достаточно купить страховую компанию с капиталом 300–800 млн руб., не обремененную обязательствами. По словам руководителя агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, на данный момент на рынке есть до пяти таких предложений.
20 сентября «Коммерсантъ» писал, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд». Компания может оцениваться от 1,7 млрд руб. до 3,3 млрд руб. До этого о приобретении сервиса пыталась договориться МТС, но переговоры прошли неудачно. На переговорах с МТС сервис оценивал себя в 3,2 млрд руб.