«Коммерсантъ»: «Яндекс» планирует купить страховую компанию

Эксперты считают, что развитие этого направление – логичный шаг для «Яндекса». Коммерческий директор департамента аналитических решений «КОРУС консалтинга» Константин Смирнов сообщил, что это позволит компании предлагать комплекс услуг, повышая маржинальность бизнеса. Независимый эксперт Андрей Бархота добавляет, что для развития этого направления «Яндексу» достаточно купить страховую компанию с капиталом 300–800 млн руб., не обремененную обязательствами. По словам руководителя агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, на данный момент на рынке есть до пяти таких предложений.