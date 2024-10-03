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ФАС предписала МТС снизить стоимость тарифов

Незаконно полученный доход должен быть перечислен в бюджет
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФТС) России признала ПАО «МТС» нарушившим антимонопольное законодательство и предписала компании снизить стоимость тарифов. Это следует из сообщения службы.

МТС в апреле и мае этого года повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов в среднем на 8%. «ФАС установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей», – говорится в сообщении.

Оператору было предписано снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, а также перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.

В МТС сообщили в комментарии «Ведомостям», что уведомлены о решении ФАС. «Дальнейшие действия будем определять после ознакомления с позицией регулятора», – добавили там.

В конце мая ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг. В пресс-службе МТС тогда сообщили «Ведомостям», что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети.

Как утверждали в МТС, компания представила необходимые подтверждения ведомству заранее и в полном объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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