ФАС предписала МТС снизить стоимость тарифов

ФАС предписала МТС снизить стоимость тарифовНезаконно полученный доход должен быть перечислен в бюджет
МТС в апреле и мае этого года повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов в среднем на 8%. «ФАС установила, что повышение является экономически не обоснованным и ущемляет интересы потребителей», – говорится в сообщении.
Оператору было предписано снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, а также перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.
В МТС сообщили в комментарии «Ведомостям», что уведомлены о решении ФАС. «Дальнейшие действия будем определять после ознакомления с позицией регулятора», – добавили там.
В конце мая ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг. В пресс-службе МТС тогда сообщили «Ведомостям», что рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат оператора на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети.
Как утверждали в МТС, компания представила необходимые подтверждения ведомству заранее и в полном объеме.