Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Discord в России
Роскомнадзор (РКН) не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord в России. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
«Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет», – уточнили в ведомстве.
8 октября РКН заблокировал мессенджер в России за нарушение требований законодательства. Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT.
9 октября председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Discord может возобновить работу в России после соблюдения требований Роскомнадзора. В частности, после удаления противоправных материалов и обеспечения авторизации пользователей.