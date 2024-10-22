ВЦИОМ: 41% россиян положительно относятся к подтверждению личности по биометрии
В России с ростом информированности граждан о возможности подтверждения личности с помощью биометрии наблюдается также улучшение отношения к этой технологии. Если в 2023 г. позитивно оценивали такую функцию 27% опрошенных, то в этом году уже 41%. Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В исследовании были учтены ответы 1600 россиян в возрасте от 18 лет. За последний год самооценка информированности граждан о биометрии выросла с 55% до 68%.
Об отрицательном отношении к этой технологии заявили 29% (в 2023 г. – 32%), каждый четвертый оценивает ее нейтрально (25%, 2023 г. – 34%). В частности, оптимизма меньше в городах, жителей которых биометрические сервисы окружают повсюду: в Москве и Санкт-Петербурге доли сторонников и противников примерно равны: 35% и 34% соответственно, еще 29% остаются к ним равнодушными. Кроме того, противников биометрической идентификации больше среди россиян с плохим материальным положением (42%).
Условных «сторонников» биометрической идентификации больше среди молодежи 18-23 лет (53%) и мужчин (46%).
В июле 2023 г. ВЦИОМ сообщал, что треть опрошенных граждан России плохо относятся к сдаче биометрии, а 39% респондентов вообще не знают, что это такое. Те, кто относятся к биометрии негативно, чаще всего объясняли это вторжением в частную жизнь: «сбор личных данных / нарушение прав и свобод человека» – 25%, «контроль / слежка за человеком» – 7%, «государство использует против людей / цифровой концлагерь» – 4%. 11% объяснили свое отношение возможными утечками и тем, что данные плохо хранятся. Еще 11% не увидели в сдаче биометрии нужды, а 5% признались, что не понимают, зачем это делается.