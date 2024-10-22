ВЦИОМ: 41% россиян положительно относятся к подтверждению личности по биометрии

В июле 2023 г. ВЦИОМ сообщал, что треть опрошенных граждан России плохо относятся к сдаче биометрии, а 39% респондентов вообще не знают, что это такое. Те, кто относятся к биометрии негативно, чаще всего объясняли это вторжением в частную жизнь: «сбор личных данных / нарушение прав и свобод человека» – 25%, «контроль / слежка за человеком» – 7%, «государство использует против людей / цифровой концлагерь» – 4%. 11% объяснили свое отношение возможными утечками и тем, что данные плохо хранятся. Еще 11% не увидели в сдаче биометрии нужды, а 5% признались, что не понимают, зачем это делается.