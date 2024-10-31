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OpenAI запустила поисковую систему ChatGPT Search

Ведомости

В ChatGPT добавят функцию поиска Search, сообщили в OpenAI.

Поисковая система позволит не только генерировать ответы на запросы пользователя, но и искать первоисточники информации. Сейчас функция доступна для пользователей ChatGPT Plus и Team. Позже доступ предоставят для всех пользователей, в том числе в бесплатной версии.

В ходе работы над обновлением OpenAI получили отзывы от крупных издательств: Associated Press, Financial Times, Reuters, Le Monde, Vox Media и др. Поисковик будет работать на базе модели GPT-4o.

21 августа стало известно, что OpenAI объявила о партнерстве с издательством Conde Nast. Нейросеть сможет показывать контент Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appetit и других журналов, выпускаемых издательством, в своих ИИ-продуктах, включая ChatGPT и готовящийся к запуску поисковый сервис SearchGPT.

24 сентября OpenAI представила нового голосового помощника для всех платных пользователей своего чат-бота ChatGPT. Bloomberg писал, что новому помощнику не хватает ряда функций, которые были представлены компанией в мае. Например, чат-бот в настоящее время не может получить доступ к функции «компьютерного зрения», которая позволила бы ему предлагать обратную связь, используя изображение с камеры смартфона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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