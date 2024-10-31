OpenAI запустила поисковую систему ChatGPT Search
Поисковая система позволит не только генерировать ответы на запросы пользователя, но и искать первоисточники информации. Сейчас функция доступна для пользователей ChatGPT Plus и Team. Позже доступ предоставят для всех пользователей, в том числе в бесплатной версии.
В ходе работы над обновлением OpenAI получили отзывы от крупных издательств: Associated Press, Financial Times, Reuters, Le Monde, Vox Media и др. Поисковик будет работать на базе модели GPT-4o.
21 августа стало известно, что OpenAI объявила о партнерстве с издательством Conde Nast. Нейросеть сможет показывать контент Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appetit и других журналов, выпускаемых издательством, в своих ИИ-продуктах, включая ChatGPT и готовящийся к запуску поисковый сервис SearchGPT.
24 сентября OpenAI представила нового голосового помощника для всех платных пользователей своего чат-бота ChatGPT. Bloomberg писал, что новому помощнику не хватает ряда функций, которые были представлены компанией в мае. Например, чат-бот в настоящее время не может получить доступ к функции «компьютерного зрения», которая позволила бы ему предлагать обратную связь, используя изображение с камеры смартфона.