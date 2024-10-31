OpenAI запустила поисковую систему ChatGPT Search

24 сентября OpenAI представила нового голосового помощника для всех платных пользователей своего чат-бота ChatGPT. Bloomberg писал, что новому помощнику не хватает ряда функций, которые были представлены компанией в мае. Например, чат-бот в настоящее время не может получить доступ к функции «компьютерного зрения», которая позволила бы ему предлагать обратную связь, используя изображение с камеры смартфона.