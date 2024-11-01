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Горелкин: Роскомнадзор непричастен к сбою в работе Steam

Ведомости

Роскомнадзор не вмешивался в работу сервиса цифрового распространения компьютерных игр Steam, проблемы с доступом к нему находятся в зоне ответственности самой платформы. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает ТАСС.

«По моей информации, проблемы с доступом к Steam целиком и полностью в зоне ответственности цифровой платформы, никакого вмешательства со стороны российского регулятора нет. Пользователи отмечают, что проблему можно решить, поменяв языковые настройки магазина приложений», – сказал Горелкин.

1 ноября россияне пожаловались на сбои в работе Steam, следовало из данных портала Downdetector. Сообщения поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, а также Москвы, Московской и Свердловской областей. В течение дня Downdetector каждый час фиксировал около 200-300 жалоб на сбои в работе Steam.

Платформа была внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов в феврале. 10 октября надзорная служба сообщила, что блокировка Steam в России не планируется. По состоянию на 15 октября сервис удалил более 260 материалов, запрещенных на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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