Горелкин: Роскомнадзор непричастен к сбою в работе Steam
Роскомнадзор не вмешивался в работу сервиса цифрового распространения компьютерных игр Steam, проблемы с доступом к нему находятся в зоне ответственности самой платформы. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает ТАСС.
«По моей информации, проблемы с доступом к Steam целиком и полностью в зоне ответственности цифровой платформы, никакого вмешательства со стороны российского регулятора нет. Пользователи отмечают, что проблему можно решить, поменяв языковые настройки магазина приложений», – сказал Горелкин.
1 ноября россияне пожаловались на сбои в работе Steam, следовало из данных портала Downdetector. Сообщения поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, а также Москвы, Московской и Свердловской областей. В течение дня Downdetector каждый час фиксировал около 200-300 жалоб на сбои в работе Steam.
Платформа была внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов в феврале. 10 октября надзорная служба сообщила, что блокировка Steam в России не планируется. По состоянию на 15 октября сервис удалил более 260 материалов, запрещенных на территории России.