Горелкин: Роскомнадзор непричастен к сбою в работе Steam

1 ноября россияне пожаловались на сбои в работе Steam, следовало из данных портала Downdetector. Сообщения поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, а также Москвы, Московской и Свердловской областей. В течение дня Downdetector каждый час фиксировал около 200-300 жалоб на сбои в работе Steam.