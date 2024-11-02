Бельгия присоединилась к расследованию Франции в отношении Telegram

После этого в сентябре основатель мессенджера рассказал, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. В начале октября он уточнил, что платформа делала это еще с 2018 г. в соответствии со своей политикой конфиденциальности в большинстве стран.