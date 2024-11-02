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Бельгия присоединилась к расследованию Франции в отношении Telegram

Ведомости

Власти Бельгии с 2020 г. ведут уголовное расследование в отношении мессенджера Telegram, теперь также создана совместная следственная группа с судебными органами Франции. Об этом рассказал официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Вандерсипт в интервью газете De Standaard.

«Почти в каждом расследовании, скажем, незаконного оборота оружия, <…> подозреваемые используют Telegram», – пояснил Вандерсипт.

Ранее широкой публике не было известно о том, что федеральная прокуратура Бельгии проводит расследование против Telegram еще с 2020 г., отмечает издание. После того как аналогичные мероприятия начала Франция, страны решили объединить усилия. Ожидается, что с помощью международной следственной группы правоохранителям будет проще обмениваться результатами своей работы и они смогут осуществлять совместные действия.

В конце августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции.

После этого в сентябре основатель мессенджера рассказал, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. В начале октября он уточнил, что платформа делала это еще с 2018 г. в соответствии со своей политикой конфиденциальности в большинстве стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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