Бельгия присоединилась к расследованию Франции в отношении Telegram
Власти Бельгии с 2020 г. ведут уголовное расследование в отношении мессенджера Telegram, теперь также создана совместная следственная группа с судебными органами Франции. Об этом рассказал официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Вандерсипт в интервью газете De Standaard.
«Почти в каждом расследовании, скажем, незаконного оборота оружия, <…> подозреваемые используют Telegram», – пояснил Вандерсипт.
Ранее широкой публике не было известно о том, что федеральная прокуратура Бельгии проводит расследование против Telegram еще с 2020 г., отмечает издание. После того как аналогичные мероприятия начала Франция, страны решили объединить усилия. Ожидается, что с помощью международной следственной группы правоохранителям будет проще обмениваться результатами своей работы и они смогут осуществлять совместные действия.
В конце августа основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции правоохранительными органами Парижа. Обвинения ему предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции.
После этого в сентябре основатель мессенджера рассказал, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на юридически обоснованные запросы. В начале октября он уточнил, что платформа делала это еще с 2018 г. в соответствии со своей политикой конфиденциальности в большинстве стран.