Минцифры предложило добавить в список для предустановки второй видеосервис
В России на гаджеты могут начать предустанавливать второй отечественный видеосервис. С таким предложением выступило министерство цифрового развития страны, следует из проекта постановления ведомства.
В документе предлагается поставить на технику два видеосервиса. В настоящий момент одним из таких приложений является RuTube.
Согласно пояснительной записке, предварительная установка двух видеоплатформ «учтет предпочтения широкого круга граждан, консолидировав российскую аудиторию вокруг самых популярных отечественных сервисов». Власти рассчитывают сделать второй видеосервис обязательным к предустановке со следующего года. По оценке Минцифры, затраты на этот проект за шесть лет составят менее 300 млн руб.
26 июля «Ведомости» писали, что правительство РФ утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 г. В перечень для предустановки на смартфоны и планшеты вошли 19 программ, на телевизоры с цифровым блоком должны предустанавливаться 18 программ, в числе которых различные видеосервисы, программы для доступа к соцсетям и интернету, «Госуслуги», почта и др.