Минцифры предложило добавить в список для предустановки второй видеосервис

26 июля «Ведомости» писали, что правительство РФ утвердило список российских программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV в 2025 г. В перечень для предустановки на смартфоны и планшеты вошли 19 программ, на телевизоры с цифровым блоком должны предустанавливаться 18 программ, в числе которых различные видеосервисы, программы для доступа к соцсетям и интернету, «Госуслуги», почта и др.