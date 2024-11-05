Продажи российских ноутбуков впервые обошли американские

В 2023 г. из статистики IT-холдинга Fplus следовало, что реализация отечественных ноутбуков по сравнению с 2022 г. выросла вдвое до 256 000 устройств. В денежном выражении показатели утроились по сравнению с предыдущим годом до 8,4 млрд руб. При этом с азиатских фабрик под отечественными брендами в Россию было ввезено более 320 000 ноутбуков, это на 10% выше, чем в 2022 г.