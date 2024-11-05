Продажи российских ноутбуков впервые обошли американские
По данным за девять месяцев 2024 г., продажи российских ноутбуков впервые обошли американские бренды. Российские производители занимают на 1,6% рынка больше, чем американские. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции».
Как отмечают в «Марвел-дистрибуции», в этом году доля российских производителей занимает 11,6% рынка, в то время как американских – 10%. При этом, например, в 2022 г. бренды из США занимали 30%, а российские – только 4%.
Основную долю продаж занимают производители из Китая и Тайваня: 70–72% рынка.
Рост продаж российских брендов связан как с уходом из России американских производителей, так и с возросшей рекламной активностью российских брендов.
В 2023 г. из статистики IT-холдинга Fplus следовало, что реализация отечественных ноутбуков по сравнению с 2022 г. выросла вдвое до 256 000 устройств. В денежном выражении показатели утроились по сравнению с предыдущим годом до 8,4 млрд руб. При этом с азиатских фабрик под отечественными брендами в Россию было ввезено более 320 000 ноутбуков, это на 10% выше, чем в 2022 г.