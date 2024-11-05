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Продажи российских ноутбуков впервые обошли американские

Ведомости

По данным за девять месяцев 2024 г., продажи российских ноутбуков впервые обошли американские бренды. Российские производители занимают на 1,6% рынка больше, чем американские. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции».

Как отмечают в «Марвел-дистрибуции», в этом году доля российских производителей занимает 11,6% рынка, в то время как американских – 10%. При этом, например, в 2022 г. бренды из США занимали 30%, а российские – только 4%.

Основную долю продаж занимают производители из Китая и Тайваня: 70–72% рынка.

Рост продаж российских брендов связан как с уходом из России американских производителей, так и с возросшей рекламной активностью российских брендов.

В 2023 г. из статистики IT-холдинга Fplus следовало, что реализация отечественных ноутбуков по сравнению с 2022 г. выросла вдвое до 256 000 устройств. В денежном выражении показатели утроились по сравнению с предыдущим годом до 8,4 млрд руб. При этом с азиатских фабрик под отечественными брендами в Россию было ввезено более 320 000 ноутбуков, это на 10% выше, чем в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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