Чистая прибыль китайской Tencent в III квартале увеличилась на 47%

Операционная прибыль за отчетный период выросла на 20% и составила 53,33 млрд юаней ($7,3 млрд). Рентабельность по этому показателю поднялась до 32% с 29% годом ранее. Выручка повысилась на 8% и достигла 167,193 млрд юаней ($23 млрд). Как отмечает компания, в игровом сегменте выручка в июле – сентябре выросла на 9% до 82,7 млрд юаней ($11,3 млрд). Доходы в сегменте соцсетей выросли на 4% до 30,9 млрд юаней (4,25$), в сегменте финансово-технологических и бизнес-услуг – на 2% (до 53,1 млрд юаней ($7,3 млрд), от онлайн-рекламы – на 17% до 30 млрд юаней ($4,1 млрд).