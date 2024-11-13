Чистая прибыль китайской Tencent в III квартале увеличилась на 47%
Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent по итогам III квартала 2024 г. увеличилась на 47% – до 53,23 млрд юаней ($7,6 млрд) против 36,182 млрд юаней ($4,9 млрд) за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Операционная прибыль за отчетный период выросла на 20% и составила 53,33 млрд юаней ($7,3 млрд). Рентабельность по этому показателю поднялась до 32% с 29% годом ранее. Выручка повысилась на 8% и достигла 167,193 млрд юаней ($23 млрд). Как отмечает компания, в игровом сегменте выручка в июле – сентябре выросла на 9% до 82,7 млрд юаней ($11,3 млрд). Доходы в сегменте соцсетей выросли на 4% до 30,9 млрд юаней (4,25$), в сегменте финансово-технологических и бизнес-услуг – на 2% (до 53,1 млрд юаней ($7,3 млрд), от онлайн-рекламы – на 17% до 30 млрд юаней ($4,1 млрд).
Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец сентября составило 562 млн пользователей, увеличившись за год на 0,7%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 3% до 1,382 млрд человек.
21 января газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление министерства промышленности и информационных технологий Китая сообщила, что власти КНР намерены собрать рабочую группу по установлению стандартов для сектора метавселенной. Министерство привлекло к созданию группы 60 экспертов, в том числе из частного сектора. Среди специалистов значатся представители Huawei, Baidu, Tencent и NetEase, а также Ant и Lenovo. В число других членов входят представители ведомства, исследователи из Пекинского университета, Фуданьского университета и других известных учреждений страны.
Как отметила газета, министерство предложило сформировать рабочую группу по работе с метавселенной еще в сентябре 2023 г. Сообщалось, что этот сектор сталкивается с проблемами этики и безопасности.