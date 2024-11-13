Microsoft прекратит поддержку приложений Outlook и «Почта Windows»
Американская корпорация Microsoft с 31 декабря 2024 г. прекратит поддержку классического приложения Outlook, а также приложений «Календарь», «Люди» и «Почта Windows». Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«После 31 декабря 2024 г. пользователи больше не смогут отправлять и получать электронную почту с помощью "Почта Windows" и "Календаря". Любые локальные электронные письма, события календаря и контакты останутся доступными для экспорта», – уточнили в Microsoft.
Пользователям предлагается перейти на новый Outlook, в который можно перенести все электронные письма и пользовательские данные. В компании поясняют, что это можно сделать как автоматически, так и вручную.
Весной 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды.