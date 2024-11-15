Песков: проблема замедления YouTube вряд ли самая важная для россиян

Вечером 14 ноября из данных сервиса GlobalCheck следовало, что доступ к YouTube появился у ряда российских операторов. «Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор. По данным GlobalCheck на 15 ноября, доступ к видеохостингу по-прежнему есть у ряда российских операторов. Позже Роскомнадзор ответил «Ведомостям», что данный сервис не проверяет качество работы, а предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов: заблокированы или нет. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтвердил, что изменений в качестве работы YouTube не наблюдается.