Песков: проблема замедления YouTube вряд ли самая важная для россиян
Замедление работы YouTube в России вряд ли можно считать приоритетной проблемой для жителей страны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Насколько я знаю, насколько нам известно, все-таки вот эта проблема YouTube, она никоим образом не относится к перечню таких приоритетных вопросов на повестке дня у людей. Поэтому такая постановка вопроса, "когда россиянам вернут YouTube", ну, я бы с ним, наверное, не согласился. Это совсем не главное сейчас», – сказал Песков.
Он также отметил, что отчасти затрудненное функционирование видеохостинга связано с позицией Google, которая, по данным российских властей, не выполняет законы РФ и не обновляет необходимое оборудование. Представитель Кремля переадресовал в Роскомнадзор вопрос о замедлении работы платформы.
Вопрос работы YouТube в РФ стали активно обсуждать после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. Замедление сервиса в стране началось в июле 2024 г. Тогда же глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия») утверждал в своем Telegram-канале, что «деградация» YouTube – это «вынужденный» шаг, поскольку администрация ресурса «считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».
Вечером 14 ноября из данных сервиса GlobalCheck следовало, что доступ к YouTube появился у ряда российских операторов. «Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор. По данным GlobalCheck на 15 ноября, доступ к видеохостингу по-прежнему есть у ряда российских операторов. Позже Роскомнадзор ответил «Ведомостям», что данный сервис не проверяет качество работы, а предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов: заблокированы или нет. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтвердил, что изменений в качестве работы YouTube не наблюдается.