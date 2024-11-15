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Песков: проблема замедления YouTube вряд ли самая важная для россиян

Ведомости

Замедление работы YouTube в России вряд ли можно считать приоритетной проблемой для жителей страны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, насколько нам известно, все-таки вот эта проблема YouTube, она никоим образом не относится к перечню таких приоритетных вопросов на повестке дня у людей. Поэтому такая постановка вопроса, "когда россиянам вернут YouTube", ну, я бы с ним, наверное, не согласился. Это совсем не главное сейчас», – сказал Песков.

Он также отметил, что отчасти затрудненное функционирование видеохостинга связано с позицией Google, которая, по данным российских властей, не выполняет законы РФ и не обновляет необходимое оборудование. Представитель Кремля переадресовал в Роскомнадзор вопрос о замедлении работы платформы.

Вопрос работы YouТube в РФ стали активно обсуждать после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. Замедление сервиса в стране началось в июле 2024 г. Тогда же глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия») утверждал в своем Telegram-канале, что «деградация» YouTube – это «вынужденный» шаг, поскольку администрация ресурса «считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

Вечером 14 ноября из данных сервиса GlobalCheck следовало, что доступ к YouTube появился у ряда российских операторов. «Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор. По данным GlobalCheck на 15 ноября, доступ к видеохостингу по-прежнему есть у ряда российских операторов. Позже Роскомнадзор ответил «Ведомостям», что данный сервис не проверяет качество работы, а предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов: заблокированы или нет. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтвердил, что изменений в качестве работы YouTube не наблюдается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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