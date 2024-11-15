GlobalCheck: YouTube восстановил работу у ряда операторов

Вопрос YouТube в РФ стали активно обсуждать после начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. Замедление YouTube в России началось в июле 2024 г. Тогда же глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия») утверждал в своем Telegram-канале, что «деградация» YouTube – это «вынужденный» шаг. А администрация ресурса «считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».