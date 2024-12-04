Медведев предупредил об опасности появления биологического оружия на основе ИИ

В 2019 г. правительством РФ была утверждена Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) развития генетических технологий, рассчитанная на период до 2027 г. Она призвана ускорить развитие российской науки в сфере генетики. На реализацию проекта планировалось направить 127 млрд руб., 115 млрд из них – из бюджета. В 2023 г. программа была продлена до 2030 г.