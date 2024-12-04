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Медведев предупредил об опасности появления биологического оружия на основе ИИ

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об угрозе появления биологического оружия на основе искусственного интеллекта (ИИ) на заседании Межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности.

«Их стремительное развитие – это не только новые возможности для экономики и социальной сферы, но и целый ряд угроз, включая биологический терроризм и создание нового биологического оружия с использованием искусственного интеллекта», – написал Медведев на своей странице в соцсети «В контакте».

Он заявил, что в настоящий момент нет механизмов контроля за распространением и применением биотехнологий в мире, и призвал международное сообщество к сотрудничеству в этой сфере.

«При этом мы продолжим самостоятельно принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности», – утверждает зампред СБ РФ.

В 2019 г. правительством РФ была утверждена Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) развития генетических технологий, рассчитанная на период до 2027 г. Она призвана ускорить развитие российской науки в сфере генетики. На реализацию проекта планировалось направить 127 млрд руб., 115 млрд из них – из бюджета. В 2023 г. программа была продлена до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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