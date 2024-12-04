Медведев предупредил об опасности появления биологического оружия на основе ИИ
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об угрозе появления биологического оружия на основе искусственного интеллекта (ИИ) на заседании Межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности.
«Их стремительное развитие – это не только новые возможности для экономики и социальной сферы, но и целый ряд угроз, включая биологический терроризм и создание нового биологического оружия с использованием искусственного интеллекта», – написал Медведев на своей странице в соцсети «В контакте».
Он заявил, что в настоящий момент нет механизмов контроля за распространением и применением биотехнологий в мире, и призвал международное сообщество к сотрудничеству в этой сфере.
«При этом мы продолжим самостоятельно принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности», – утверждает зампред СБ РФ.
В 2019 г. правительством РФ была утверждена Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) развития генетических технологий, рассчитанная на период до 2027 г. Она призвана ускорить развитие российской науки в сфере генетики. На реализацию проекта планировалось направить 127 млрд руб., 115 млрд из них – из бюджета. В 2023 г. программа была продлена до 2030 г.