В России создали первые учебные пособия по ИИ для школьников
«Мы выпустили первые учебные пособия по искусственному интеллекту для 5-9 классов, включающие работу с такими приложениями, как GigaChat и Kandinsky от компании "Сбер"», – рассказали агентству.
Издательство разработало этот проект совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта». На данный момент доступны учебники для 5–6, 7–8 и 9 классов.
«Учебные пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, а также как с ним работать», – пояснили в пресс-службе.
«Ребята могут научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей. Кроме того, это онлайн-пространство защищено от вредоносного контента. Например, если школьник задаст в GigaChat вопрос про алкоголь, нейросеть предложит сменить тему», – добавил редактор издания.
В издательстве подчеркнули, что новое пособие необязательно изучать на уроках информатики. Поскольку оно рассчитано на внеурочную деятельность, преподавателем по ИИ может стать любой учитель, разбирающийся в теме.
10 декабря «Ведомости» писали о запуске нейросети для генерации видео Sora. Компания OpenAI, занимающаяся разработкой чат-бота ChatGPT, запустила нейросеть для генерации реалистичных видео. Sora сможет создавать видео длинной до 20 секунд на основе текстового описания пользователя. На первых этапах количество генераций будет ограничено.