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В России создали первые учебные пособия по ИИ для школьников

Ведомости

«Просвещение» подготовило первые в России учебные пособия для дополнительных занятий по нейросетям, передает Интерфакс сообщение пресс-службы издательства.

«Мы выпустили первые учебные пособия по искусственному интеллекту для 5-9 классов, включающие работу с такими приложениями, как GigaChat и Kandinsky от компании "Сбер"», – рассказали агентству.

Издательство разработало этот проект совместно с ассоциацией «Альянс в сфере искусственного интеллекта». На данный момент доступны учебники для 5–6, 7–8 и 9 классов.

«Учебные пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, а также как с ним работать», – пояснили в пресс-службе.

«Ребята могут научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей. Кроме того, это онлайн-пространство защищено от вредоносного контента. Например, если школьник задаст в GigaChat вопрос про алкоголь, нейросеть предложит сменить тему», – добавил редактор издания.

В издательстве подчеркнули, что новое пособие необязательно изучать на уроках информатики. Поскольку оно рассчитано на внеурочную деятельность, преподавателем по ИИ может стать любой учитель, разбирающийся в теме.

10 декабря «Ведомости» писали о запуске нейросети для генерации видео Sora. Компания OpenAI, занимающаяся разработкой чат-бота ChatGPT, запустила нейросеть для генерации реалистичных видео. Sora сможет создавать видео длинной до 20 секунд на основе текстового описания пользователя. На первых этапах количество генераций будет ограничено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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