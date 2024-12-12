Telegram заблокировал почти 15,4 млн групп и каналов в 2024 году

Отмечается, что Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы материалов, нарушающих условия предоставления услуг, включая призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговле нелегальными товарами. С 2015 г. процесс модерации сочетал в себе прием жалоб пользователей с проактивным мониторингом на основе машинного обучения. В начале 2024 г. также появились инструменты модерации на основе искусственного интеллекта.