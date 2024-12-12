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Telegram заблокировал почти 15,4 млн групп и каналов в 2024 году

Ведомости

Telegram разместил на своем сайте данные о блокировке каналов и контента, которые нарушают политику мессенджера или законодательство. В этом году Telegram заблокировал почти 15,4 млн каналов и групп, сообщил мессенджер.

Отмечается, что Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы материалов, нарушающих условия предоставления услуг, включая призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговле нелегальными товарами. С 2015 г. процесс модерации сочетал в себе прием жалоб пользователей с проактивным мониторингом на основе машинного обучения. В начале 2024 г. также появились инструменты модерации на основе искусственного интеллекта.

По данным мессенджера, за текущий год заблокировано 701 902 группы, которые содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми и 128 913 каналов, связанных с террористической деятельностью. Всего удалено свыше 100 млн единиц контента террористической направленности.

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Позднее Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. Предпринимателю также предписали дважды в неделю отмечаться в полиции.

После этого Дуров заявил, что мессенджер стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, и пообещал усовершенствовать платформу. Он предупредил, что Telegram обновил пользовательское соглашение: теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, «могут быть раскрыты соответствующим органам власти» по «обоснованным юридическим запросам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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