Telegram заблокировал почти 15,4 млн групп и каналов в 2024 году
Telegram разместил на своем сайте данные о блокировке каналов и контента, которые нарушают политику мессенджера или законодательство. В этом году Telegram заблокировал почти 15,4 млн каналов и групп, сообщил мессенджер.
Отмечается, что Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы материалов, нарушающих условия предоставления услуг, включая призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговле нелегальными товарами. С 2015 г. процесс модерации сочетал в себе прием жалоб пользователей с проактивным мониторингом на основе машинного обучения. В начале 2024 г. также появились инструменты модерации на основе искусственного интеллекта.
По данным мессенджера, за текущий год заблокировано 701 902 группы, которые содержали материалы по теме сексуального насилия над детьми и 128 913 каналов, связанных с террористической деятельностью. Всего удалено свыше 100 млн единиц контента террористической направленности.
24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Позднее Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. Предпринимателю также предписали дважды в неделю отмечаться в полиции.
После этого Дуров заявил, что мессенджер стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, и пообещал усовершенствовать платформу. Он предупредил, что Telegram обновил пользовательское соглашение: теперь IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила мессенджера, «могут быть раскрыты соответствующим органам власти» по «обоснованным юридическим запросам».