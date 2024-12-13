Немкин: целью блокировки Viber является защита россиян от деструктива

Немкин подчеркнул, что в России есть «большое количество аналогов, которые четко соблюдают требования российского законодательства». По его мнению, пользователи не заметят ухода мессенджера и «скоро о нем все забудут»: «Если он, конечно, не решит исправить ошибки и работать дальше с соблюдением наших законов».