Немкин: целью блокировки Viber является защита россиян от деструктива
Решение о блокировке мессенджера Viber принято с целью защиты россиян от «деструктива», заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по информполитике депутат Антон Немкин.
«Ограничение доступа к Viber в России совершенно обоснованно. Единственная его цель – защита российских пользователей от деструктива», – сказал он, добавив, что мошенники чаще всего выбирают именно этот мессенджер для обмана своих жертв.
Немкин подчеркнул, что в России есть «большое количество аналогов, которые четко соблюдают требования российского законодательства». По его мнению, пользователи не заметят ухода мессенджера и «скоро о нем все забудут»: «Если он, конечно, не решит исправить ошибки и работать дальше с соблюдением наших законов».
Роскомнадзор заблокировал Viber вечером 13 декабря. Решение было принято в связи с несоблюдением требований законодательства России в отношении пользователей, распространяющих заведомо опасную информацию в террористических и экстремистских целях, а также наркотики и противоправную информацию. Вместе с тем сумма наложенных на Viber штрафов превысила 1,8 млн руб.
Viber – это мессенджер для бесплатного общения между пользователями сервиса. Приложение мессенджера поддерживается как на смартфонах, так и на компьютерах. Согласно данным Mediascope, он являлся третьим по популярности мессенджером в России с охватом в 26% по состоянию на ноябрь.