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Немкин: целью блокировки Viber является защита россиян от деструктива

Ведомости

Решение о блокировке мессенджера Viber принято с целью защиты россиян от «деструктива», заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по информполитике депутат Антон Немкин.

«Ограничение доступа к Viber в России совершенно обоснованно. Единственная его цель – защита российских пользователей от деструктива», – сказал он, добавив, что мошенники чаще всего выбирают именно этот мессенджер для обмана своих жертв.

Немкин подчеркнул, что в России есть «большое количество аналогов, которые четко соблюдают требования российского законодательства». По его мнению, пользователи не заметят ухода мессенджера и «скоро о нем все забудут»: «Если он, конечно, не решит исправить ошибки и работать дальше с соблюдением наших законов».

Роскомнадзор заблокировал Viber вечером 13 декабря. Решение было принято в связи с несоблюдением требований законодательства России в отношении пользователей, распространяющих заведомо опасную информацию в террористических и экстремистских целях, а также наркотики и противоправную информацию. Вместе с тем сумма наложенных на Viber штрафов превысила 1,8 млн руб. 

Viber – это мессенджер для бесплатного общения между пользователями сервиса. Приложение мессенджера поддерживается как на смартфонах, так и на компьютерах. Согласно данным Mediascope, он являлся третьим по популярности мессенджером в России с охватом в 26% по состоянию на ноябрь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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