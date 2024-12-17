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РБК: продажи смартфонов в России снизятся по итогам 2024 года

Ведомости

Участники рынка допускают снижение продаж смартфонов в России по итогам этого года, пишет РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Продажи смартфонов по итогам 2024 г. продемонстрируют снижение на 10,8% – общее число продаж составит около 29 млн штук против 32,5 млн годом ранее, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Бизнес-аналитик «Марвел-дистрибуции» Артур Махлаюк прогнозирует, что продажи в штуках могут снизиться только на 1,5-2%.

Махлаюк отмечает, что за 11 месяцев этого года было продано 27 млн устройств – на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Муртазин же сообщил, что в сентябре падение составляло 15% в штуках и около 10% в деньгах. Далее динамика снижения сохранялась и в октябре и ноябре 2024 г., составив по 20% в натуральном выражении и примерно 10% в денежном.

МТС и группа «М.Видео-Эльдорадо» при этом отмечают, что продажи остались на том же уровне (27,1 млн), не показав роста или снижения.

27 ноября «Ведомости» со ссылкой на статистику аналитической компании GfK писали, что Apple вернулась в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России – за 10 месяцев 2024 г. было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период прошлого года.

Интерес к смартфонам от Apple наблюдается и у чиновников, писали «Ведомости» в конце октября со ссылкой на статистику системы по управлению тендерами «Тендерплан». Объем госзакупок iPhone за первые три квартала 2024 г. вырос год к году в четыре раза – с 1,64 млн до 6,88 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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