РБК: продажи смартфонов в России снизятся по итогам 2024 года
Продажи смартфонов по итогам 2024 г. продемонстрируют снижение на 10,8% – общее число продаж составит около 29 млн штук против 32,5 млн годом ранее, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Бизнес-аналитик «Марвел-дистрибуции» Артур Махлаюк прогнозирует, что продажи в штуках могут снизиться только на 1,5-2%.
Махлаюк отмечает, что за 11 месяцев этого года было продано 27 млн устройств – на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Муртазин же сообщил, что в сентябре падение составляло 15% в штуках и около 10% в деньгах. Далее динамика снижения сохранялась и в октябре и ноябре 2024 г., составив по 20% в натуральном выражении и примерно 10% в денежном.
МТС и группа «М.Видео-Эльдорадо» при этом отмечают, что продажи остались на том же уровне (27,1 млн), не показав роста или снижения.
27 ноября «Ведомости» со ссылкой на статистику аналитической компании GfK писали, что Apple вернулась в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России – за 10 месяцев 2024 г. было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период прошлого года.
Интерес к смартфонам от Apple наблюдается и у чиновников, писали «Ведомости» в конце октября со ссылкой на статистику системы по управлению тендерами «Тендерплан». Объем госзакупок iPhone за первые три квартала 2024 г. вырос год к году в четыре раза – с 1,64 млн до 6,88 млн руб.