РБК: продажи смартфонов в России снизятся по итогам 2024 года

Махлаюк отмечает, что за 11 месяцев этого года было продано 27 млн устройств – на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Муртазин же сообщил, что в сентябре падение составляло 15% в штуках и около 10% в деньгах. Далее динамика снижения сохранялась и в октябре и ноябре 2024 г., составив по 20% в натуральном выражении и примерно 10% в денежном.