«Геоскан» попросил перенести сроки поставок беспилотников по госзаказу
Согласно контракту, «Геоскан» должен был поставить технику в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем. Из общего объема госзаказа за 2024 г. в 6 млрд руб. на долю компании пришлось около 2,4 млрд руб. Но, по словам Юрецкого, задержка вызвана поздним утверждением статуса ГТЛК как единого заказчика и необходимостью открытия казначейских счетов в регионах, что было решено только к осени.
Теперь министерствам предстоит разработать механизм переноса бюджетных затрат региональных заказчиков на следующий год. «Геоскан» планирует завершить поставки в начале 2025 г. В то же время все обязательства перед Минпросвещения уже выполнены, отметил топ-менеджер.
В январе «Ведомости» со ссылкой на представителя «Геоскана» писали, что компания до конца 2024 г. планирует запустить пять центров по обучению операторов дронов. Обучение будет проходить в формате дополнительного профессионального образования (ДПО), обучать управлению БАС будут на промышленных бортах производства «Геоскан» самолетного и мультироторного типов.
Представитель компании говорил, что до конца года «Геоскан» планирует обучить примерно 1000 специалистов, продолжительность курса составит 144 часа, а стоимость обучения будет варьироваться от 95 000 до 135 000 руб. в зависимости от типа беспилотника и сложности его эксплуатации.