«Геоскан» попросил перенести сроки поставок беспилотников по госзаказу

Согласно контракту, «Геоскан» должен был поставить технику в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем. Из общего объема госзаказа за 2024 г. в 6 млрд руб. на долю компании пришлось около 2,4 млрд руб. Но, по словам Юрецкого, задержка вызвана поздним утверждением статуса ГТЛК как единого заказчика и необходимостью открытия казначейских счетов в регионах, что было решено только к осени.