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«Геоскан» попросил перенести сроки поставок беспилотников по госзаказу

Ведомости

Компания «Геоскан» обратилась с просьбой перенести сроки выполнения обязательств по поставкам беспилотников в рамках гражданского госзаказа (ГГЗ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Юрецкий «Коммерсанту».

Согласно контракту, «Геоскан» должен был поставить технику в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем. Из общего объема госзаказа за 2024 г. в 6 млрд руб. на долю компании пришлось около 2,4 млрд руб. Но, по словам Юрецкого, задержка вызвана поздним утверждением статуса ГТЛК как единого заказчика и необходимостью открытия казначейских счетов в регионах, что было решено только к осени.

Теперь министерствам предстоит разработать механизм переноса бюджетных затрат региональных заказчиков на следующий год. «Геоскан» планирует завершить поставки в начале 2025 г. В то же время все обязательства перед Минпросвещения уже выполнены, отметил топ-менеджер.

В январе «Ведомости» со ссылкой на представителя «Геоскана» писали, что компания до конца 2024 г. планирует запустить пять центров по обучению операторов дронов. Обучение будет проходить в формате дополнительного профессионального образования (ДПО), обучать управлению БАС будут на промышленных бортах производства «Геоскан» самолетного и мультироторного типов.

Представитель компании говорил, что до конца года «Геоскан» планирует обучить примерно 1000 специалистов, продолжительность курса составит 144 часа, а стоимость обучения будет варьироваться от 95 000 до 135 000 руб. в зависимости от типа беспилотника и сложности его эксплуатации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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