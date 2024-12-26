В работе ChatGPT произошел сбой
За последние часы на сервисе было зафиксировано более 14 000 жалоб пользователей из США, при этом сообщения о сбое поступают и из других стран, например, Нидерландов, Германии и Казахстана.
У некоторых пользователей не получается зайти в аккаунт ChatGPT, у других – в целом не открывается сайт.
Кроме того, пользователи форума Reddit также подтверждают, что сайт языковой модели искусственного интеллекта возник не работает.
Последний глобальный сбой в работе ChatGPT произошел 11 декабря.