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Комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в обмане инвесторов Twitter

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск обманул акционеров Twitter, затянув раскрытие информации о своей растущей доле в компании. Об этом говорится в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщает Bloomberg.

В иске, который сразу же оспорил адвокат Маска, миллиардер обвиняется в том, что в начале 2022 г. он не смог своевременно сообщить, что приобрел более 5% акций социальной медиа-платформы, что привело бы к росту цены акций.

«Поскольку Маск своевременно не раскрыл информацию о своем бенефициарном владении, он смог совершить эти покупки у ничего не подозревающей публики по искусственно заниженным ценам. Инвесторы, которые продавали обыкновенные акции Twitter в этот период, делали это по искусственно заниженным ценам и, таким образом, понесли существенный экономический ущерб», – говорится в иске.

К марту 2022 г. Маск приобрел бенефициарное владение более чем 9% находящихся в обращении обыкновенных акций Twitter. Это повлекло за собой необходимость представить отчетность в течение 10 дней после покупки. Маск подал отчет через 11 дней, в результате чего цена акций компании выросла на 27% по сравнению с предыдущим днем, говорится в иске. Ущерб составил более $150 млн. В жалобе утверждается, что Маск неоднократно игнорировал советы раскрыть информацию о своей доле, после того как он преодолел пятипроцентный порог. Комиссия попросила суд обязать Маска выплатить гражданский штраф и вернуть прибыль, которую, по мнению агентства, он несправедливо извлек из покупки акций.

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в 2022 г. 24 июля 2023 года Twitter был переименован в X. Вместо голубой птицы на логотипе соцсети с тех пор изображена буква X, а домен сменился на x.com. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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