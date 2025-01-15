Комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в обмане инвесторов Twitter
Американский предприниматель Илон Маск обманул акционеров Twitter, затянув раскрытие информации о своей растущей доле в компании. Об этом говорится в иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщает Bloomberg.
В иске, который сразу же оспорил адвокат Маска, миллиардер обвиняется в том, что в начале 2022 г. он не смог своевременно сообщить, что приобрел более 5% акций социальной медиа-платформы, что привело бы к росту цены акций.
«Поскольку Маск своевременно не раскрыл информацию о своем бенефициарном владении, он смог совершить эти покупки у ничего не подозревающей публики по искусственно заниженным ценам. Инвесторы, которые продавали обыкновенные акции Twitter в этот период, делали это по искусственно заниженным ценам и, таким образом, понесли существенный экономический ущерб», – говорится в иске.
К марту 2022 г. Маск приобрел бенефициарное владение более чем 9% находящихся в обращении обыкновенных акций Twitter. Это повлекло за собой необходимость представить отчетность в течение 10 дней после покупки. Маск подал отчет через 11 дней, в результате чего цена акций компании выросла на 27% по сравнению с предыдущим днем, говорится в иске. Ущерб составил более $150 млн. В жалобе утверждается, что Маск неоднократно игнорировал советы раскрыть информацию о своей доле, после того как он преодолел пятипроцентный порог. Комиссия попросила суд обязать Маска выплатить гражданский штраф и вернуть прибыль, которую, по мнению агентства, он несправедливо извлек из покупки акций.
Маск приобрел Twitter за $44 млрд в 2022 г. 24 июля 2023 года Twitter был переименован в X. Вместо голубой птицы на логотипе соцсети с тех пор изображена буква X, а домен сменился на x.com.