Комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в обмане инвесторов Twitter

К марту 2022 г. Маск приобрел бенефициарное владение более чем 9% находящихся в обращении обыкновенных акций Twitter. Это повлекло за собой необходимость представить отчетность в течение 10 дней после покупки. Маск подал отчет через 11 дней, в результате чего цена акций компании выросла на 27% по сравнению с предыдущим днем, говорится в иске. Ущерб составил более $150 млн. В жалобе утверждается, что Маск неоднократно игнорировал советы раскрыть информацию о своей доле, после того как он преодолел пятипроцентный порог. Комиссия попросила суд обязать Маска выплатить гражданский штраф и вернуть прибыль, которую, по мнению агентства, он несправедливо извлек из покупки акций.