TikTok рассматривает различные сценарии перед возможным запретом в США
Руководство TikTok «готовится к различным сценариям» перед возможным запретом на использование приложения в США. Об этом сообщает издание The Verge.
В служебной записке, полученной The Verge, сотрудникам сообщили, что компания «продолжает планировать дальнейшие действия» перед решением суда, которое ожидается 15 января.
«Мы знаем, что не знать точно, что произойдет дальше, тревожно. Законопроект составлен таким образом, что он не повлияет на организации, в которых вы работаете, а только на пользователей [TikTok] в США», – говорится в служебной записке.
«Наша руководящая команда по-прежнему сосредоточена на планировании различных сценариев и продолжает разрабатывать дальнейшие шаги. Поскольку в СМИ по-прежнему циркулируют слухи, пожалуйста, будьте уверены, что мы будем сообщать нашим сотрудникам любые факты по мере их поступления», – говорится в сообщении.
Внутри TikTok, пишет издание, царит мрачная атмосфера. Один источник описывает ситуацию как «определенно напряженную», а другой отмечает, что даже сотрудники, пережившие первую попытку блокировки в США, теперь «кажутся встревоженными».
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истекает 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В связи с этим Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить потенциальный запрет китайской социальной сети TikTok в стране до тех пор, пока его администрация официально не приступит к работе.
Bloomberg со ссылкой на официальные источники писал, что по одному из сценариев, обсуждавшихся китайским правительством, X американского предпринимателя Илона Маска возьмет под контроль TikTok в США и будет управлять двумя компаниями сразу, сообщили источники. При более 170 млн пользователей в США TikTok может помочь X в привлечении рекламодателей. Маск также основал отдельную компанию по искусственному интеллекту xAI, которая может извлечь выгоду из огромных объемов данных, генерируемых TikTok.