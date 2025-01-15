TikTok рассматривает различные сценарии перед возможным запретом в США

20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент США Джо Байден подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истекает 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В связи с этим Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить потенциальный запрет китайской социальной сети TikTok в стране до тех пор, пока его администрация официально не приступит к работе.