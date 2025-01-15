В Татарстане повреждена магистральная линия оптико-волоконной связи
В Татарстане произошел обрыв магистрального кабеля линии связи, что привело к проблемам с доступом в интернет у более 3,8 млн пользователей, сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМЦ ССОП) зафиксировал повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи, проходящей по территории региона.
В сообщении РКН предупреждает о возможных перебоях в работе интернета и сервисов операторов связи. На данный момент идут работы по восстановлению поврежденных участков линии связи. Аварийно-восстановительные бригады сообщают, что ориентировочно проблемы будут устранены к 21:00 по мск.
14 января в России произошел масштабный сбой по работе интернета, он продолжался примерно 15-20 минут. Пользователи жаловались, что помимо доступа в интернет на время полностью исчезла мобильная связь. Операторы связи заверили, что сбой не связан с их оборудованием.