В Татарстане повреждена магистральная линия оптико-волоконной связи

14 января в России произошел масштабный сбой по работе интернета, он продолжался примерно 15-20 минут. Пользователи жаловались, что помимо доступа в интернет на время полностью исчезла мобильная связь. Операторы связи заверили, что сбой не связан с их оборудованием.