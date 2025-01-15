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В Татарстане повреждена магистральная линия оптико-волоконной связи

Ведомости

В Татарстане произошел обрыв магистрального кабеля линии связи, что привело к проблемам с доступом в интернет у более 3,8 млн пользователей, сообщили «Ведомостям» в Роскомнадзоре.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМЦ ССОП) зафиксировал повреждение на магистральной волоконно-оптической линии связи, проходящей по территории региона. 

В сообщении РКН предупреждает о возможных перебоях в работе интернета и сервисов операторов связи. На данный момент идут работы по восстановлению поврежденных участков линии связи. Аварийно-восстановительные бригады сообщают, что ориентировочно проблемы будут устранены к 21:00 по мск.

14 января в России произошел масштабный сбой по работе интернета, он продолжался примерно 15-20 минут. Пользователи жаловались, что помимо доступа в интернет на время полностью исчезла мобильная связь. Операторы связи заверили, что сбой не связан с их оборудованием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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