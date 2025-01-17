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Верховный суд США поддержал позволяющий запретить TikTok закон

Ведомости

Верховный суд поддержал закон, который потенциально может привести к запрету сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok в Соединенных Штатах, передает NBC News.

TikTok пытался оспорить закон, который предусматривал запрет приложения по соображениям национальной безопасности США, если китайский владелец сервиса ByteDance его не продаст. Но судьи отклонили иск, посчитав, что закон не нарушает первую поправку к Конституции, защищающую свободу слова от ограничения правительством. Это означает, что закон вступит в силу уже 19 января, как и планировалось.

20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истекает 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Китай обсуждает продажу американских подразделений TikTok предпринимателю Илону Маску. При этом официальные лица в Пекине выступают за то, чтобы подразделения остались в собственности материнской компании ByteDance.

Позже газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность издания указа, который приостановит действие закона о запрете или продаже TikTok на срок от 60 до 90 дней. Таким образом у новой американской администрации появится время договориться о продаже или альтернативном решении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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