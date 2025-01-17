Верховный суд США поддержал позволяющий запретить TikTok закон
Верховный суд поддержал закон, который потенциально может привести к запрету сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok в Соединенных Штатах, передает NBC News.
TikTok пытался оспорить закон, который предусматривал запрет приложения по соображениям национальной безопасности США, если китайский владелец сервиса ByteDance его не продаст. Но судьи отклонили иск, посчитав, что закон не нарушает первую поправку к Конституции, защищающую свободу слова от ограничения правительством. Это означает, что закон вступит в силу уже 19 января, как и планировалось.
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истекает 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Китай обсуждает продажу американских подразделений TikTok предпринимателю Илону Маску. При этом официальные лица в Пекине выступают за то, чтобы подразделения остались в собственности материнской компании ByteDance.
Позже газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность издания указа, который приостановит действие закона о запрете или продаже TikTok на срок от 60 до 90 дней. Таким образом у новой американской администрации появится время договориться о продаже или альтернативном решении.