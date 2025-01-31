В работе «Ростелекома» произошел сбой
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал многочисленные обращения абонентов «Ростелекома» о проблемах в работе оператора, сообщает ТАСС.
Всплеск обращений фиксируется с 10:45 по мск, сообщили в Роскомнадзоре. По предварительным данным, причиной является сбой на инфраструктуре оператора связи.
27 января сбои фиксировались на «СПБ бирже». Тогда биржа приостановила прием заявок на сделки с ценными бумагами во всех режимах торгов с 19:00 мск.
25 января специалисты центра мониторинга с 06:00 мск фиксировали повышенное число жалоб пользователей приложения по созданию коротких видео TikTok на проблемы в его работе. Сбои были обнаружены в том числе у пользователей других стран.