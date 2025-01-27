«СПБ биржа» заявила о приостановке подачи заявок на торгах
«СПБ биржа» проинформировала о приостановке приема заявок на сделки с ценными бумагами во всех режимах торгов с 19:00 мск, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу площадки.
«Мы обнаружили замедление штатных процессов, связанных с проведением торгов, и превентивно объявили о приостановке подачи заявок. О возобновлении возможности подачи заявок сообщим дополнительно», – рассказали в пресс-службе биржи.
Вечерняя сессия на «СПБ бирже» проводится с 19:05 до 23:50 мск.
В мае 2024 г. «СПБ биржа» также временно останавливала торги из-за технического сбоя. В феврале того же года из-за неполадок дважды были приостановлены торги на Мосбирже. 13 февраля пауза потребовалась, чтобы перейти на резервный сервер – это заняло чуть более часа. 14 февраля причиной приостановки стала аппаратная ошибка основного сервера.