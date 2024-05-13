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«СПБ биржа» приостановила торги из-за технического сбоя

Ведомости

«СПБ биржа» временно остановила торги с 12:05 мск из-за технического сбоя. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Стоимость акций «СПБ биржи» в 12:35 мск составила 103 руб. С закрытия основной торговой сессии 10 мая бумаги торговой площадки подорожали на 2,5%. Индекс Московской биржи и финансовый индекс с закрытия выросли на 0,4% – до 3463,7 и 10 925,6 пункта соответственно. С начала года котировки торговой площадки увеличились на 33,3%, бенчмарки – на 11,8 и 9,8%.

Торги приостановлены из-за технического сбоя, уточняется в сообщении. Причины неполадок пока не установлены, о времени возобновления торгов биржа сообщит позднее. 

В феврале из-за технических неполадок дважды были приостановлены торги на Мосбирже. 13 февраля приостановка потребовалась, чтобы перейти на резервный сервер – это заняло чуть более часа. 14 февраля причиной приостановки стала аппаратная ошибка основного сервера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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