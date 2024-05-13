«СПБ биржа» приостановила торги из-за технического сбоя
«СПБ биржа» временно остановила торги с 12:05 мск из-за технического сбоя. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Стоимость акций «СПБ биржи» в 12:35 мск составила 103 руб. С закрытия основной торговой сессии 10 мая бумаги торговой площадки подорожали на 2,5%. Индекс Московской биржи и финансовый индекс с закрытия выросли на 0,4% – до 3463,7 и 10 925,6 пункта соответственно. С начала года котировки торговой площадки увеличились на 33,3%, бенчмарки – на 11,8 и 9,8%.
Торги приостановлены из-за технического сбоя, уточняется в сообщении. Причины неполадок пока не установлены, о времени возобновления торгов биржа сообщит позднее.
В феврале из-за технических неполадок дважды были приостановлены торги на Мосбирже. 13 февраля приостановка потребовалась, чтобы перейти на резервный сервер – это заняло чуть более часа. 14 февраля причиной приостановки стала аппаратная ошибка основного сервера.