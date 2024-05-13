«СПБ биржа» приостановила торги из-за технического сбоя

Стоимость акций «СПБ биржи» в 12:35 мск составила 103 руб. С закрытия основной торговой сессии 10 мая бумаги торговой площадки подорожали на 2,5%. Индекс Московской биржи и финансовый индекс с закрытия выросли на 0,4% – до 3463,7 и 10 925,6 пункта соответственно. С начала года котировки торговой площадки увеличились на 33,3%, бенчмарки – на 11,8 и 9,8%.