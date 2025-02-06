Песков: разблокировка X невозможна до выполнения требований законодательства РФ

6 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с ТАСС предположила, что государство может пересмотреть решение об ограничении работы X, так как политика ресурса сильно изменилась. По ее словам, в X стало намного меньше деструктивного контента и цензуры. После этого в Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки X в России.