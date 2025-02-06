Песков: разблокировка X невозможна до выполнения требований законодательства РФ
Возможность разблокировки соцсети X (бывший Twitter) в России зависит от выполнения соцсетью требований российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вопрос того, выполнил ли Х все необходимые требования российского законодательства. Как только эти требования будут выполнены, то конечно, никаких препятствий для этого [разблокировки] не останется», – сказал Песков.
6 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с ТАСС предположила, что государство может пересмотреть решение об ограничении работы X, так как политика ресурса сильно изменилась. По ее словам, в X стало намного меньше деструктивного контента и цензуры. После этого в Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки X в России.
В начале марта 2022 г. Роскомнадзор заблокировал Twitter по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 г. Блокировка осуществлялась на основании ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». В мае 2024 г. в правительстве России назвали преждевременной разблокировку X в связи с наличием противоправных материалов.