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Песков: Instagram и YouTube разблокируют при условии соблюдения законов РФ

Ведомости

Американские платформы Instagram, Facebook (обе принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube разблокируют, когда они начнут соблюдать российское законодательство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

«Это связано с выполнение законов Российской Федерации. Какое бы доверие у нас с американцами ни было – это не будет освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия, надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию», – сказал он.

На уточняющий вопрос Юнашева, касается ли это и YouTube, Песков ответил, что это касается всех.

Замедление YouTube в России началось в июле 2024 г. 3 августа видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. Изначально власти заявляли, что проблемы с доступом связаны с тем, что Google после начала боевых действий на Украине перестал обслуживать в РФ серверы, на которых хранится основной объем видеоконтента платформы. Google заявлял, что проблема с доступом связана не с серверами.

25 июля на тот момента председатель комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн заявил, что «деградация» YouTube – это «вынужденный» шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 г. заявил, что компания сама виновата в том, что не обновляла оборудование на фоне антироссийских санкций, не соблюдала законы РФ и была также замечена в манипулировании поисковыми результатами в интересах западных политиков.

Instagram и Facebook были заблокированы в России после объявления материнской компании Meta экстремистской организацией в стране в марте 2022 г. Тверской суд Москвы объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имелись в виду призывы к насилию против российских военных). При этом использование Facebook и Instagram для любой незапрещенной деятельности суд разрешил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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