Песков: Instagram и YouTube разблокируют при условии соблюдения законов РФ
Американские платформы Instagram, Facebook (обе принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube разблокируют, когда они начнут соблюдать российское законодательство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву.
«Это связано с выполнение законов Российской Федерации. Какое бы доверие у нас с американцами ни было – это не будет освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия, надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию», – сказал он.
На уточняющий вопрос Юнашева, касается ли это и YouTube, Песков ответил, что это касается всех.
Замедление YouTube в России началось в июле 2024 г. 3 августа видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. Изначально власти заявляли, что проблемы с доступом связаны с тем, что Google после начала боевых действий на Украине перестал обслуживать в РФ серверы, на которых хранится основной объем видеоконтента платформы. Google заявлял, что проблема с доступом связана не с серверами.
25 июля на тот момента председатель комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн заявил, что «деградация» YouTube – это «вынужденный» шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 г. заявил, что компания сама виновата в том, что не обновляла оборудование на фоне антироссийских санкций, не соблюдала законы РФ и была также замечена в манипулировании поисковыми результатами в интересах западных политиков.
Instagram и Facebook были заблокированы в России после объявления материнской компании Meta экстремистской организацией в стране в марте 2022 г. Тверской суд Москвы объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имелись в виду призывы к насилию против российских военных). При этом использование Facebook и Instagram для любой незапрещенной деятельности суд разрешил.