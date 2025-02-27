Песков: Instagram и YouTube разблокируют при условии соблюдения законов РФ

25 июля на тот момента председатель комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн заявил, что «деградация» YouTube – это «вынужденный» шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса. Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 г. заявил, что компания сама виновата в том, что не обновляла оборудование на фоне антироссийских санкций, не соблюдала законы РФ и была также замечена в манипулировании поисковыми результатами в интересах западных политиков.