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Роскомнадзор: более 6,9 млн записей о россиянах попало в сеть за январь

Ведомости

В открытый доступ в январе 2025 г. утекло более 6,9 млн записей о россиянах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Роскомнадзора.

Всего за указанный период ведомство зафиксировало 10 фактов утечек личных данных граждан.

По данным Роскомнадзора, в 2024 г. было выявлено 135 случаев утечек в сеть баз данных, в которых содержалось свыше 710 млн записей о российских гражданах.

20 февраля РБК со ссылкой на данные исследования компании InfoWatch «Утечки конфиденциальной информации из финансовых организаций» сообщил, что количество утечек из российских финансовых компаний снизилось почти на 60% в 2024 г.

В прошлом году из банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний в сеть попало 68 млн записей с данными. Этот показатель на 58,8% ниже, чем в 2023 г. Общее число случаев утечек из финансовых учреждений сократилось на 68,3%, составив 25 инцидентов. Из них 40% утечек произошло в банках, 28% – в микрофинансовых организациях, а 20% – в страховых компаниях. При этом доля утечек данных, содержащих коммерческую тайну, возросла с 8,9% в 2023 г. до 20% в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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