Роскомнадзор: более 6,9 млн записей о россиянах попало в сеть за январь

В прошлом году из банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний в сеть попало 68 млн записей с данными. Этот показатель на 58,8% ниже, чем в 2023 г. Общее число случаев утечек из финансовых учреждений сократилось на 68,3%, составив 25 инцидентов. Из них 40% утечек произошло в банках, 28% – в микрофинансовых организациях, а 20% – в страховых компаниях. При этом доля утечек данных, содержащих коммерческую тайну, возросла с 8,9% в 2023 г. до 20% в 2024 г.