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Трамп призвал отменить закон о субсидировании чипов на $52 млрд

Ведомости

Президент США Дональд Трамп призвал парламентариев отменить закон о финансировании производства полупроводниковых микросхем. Об этом он заявил в ходе выступления в конгрессе США 5 марта.

«Ваш закон – ужасная, ужасная вещь. Мы выделяем сотни миллиардов долларов, и это ничего не дает. Вы должны избавиться от закона о чипах, а все, что останется, господин спикер [палаты представителей Майк Джонсон], вы должны использовать для сокращения долга», – сказал он (цитата по Reuters).

Закон о чипах является совместной инициативой демократов и республиканцев. Он был подписан президентом Джо Байденом в августе 2022 г., на тот момент включал субсидии в размере $39 млрд на производство полупроводников на территории США. По сообщению Reuters, впоследствии сумма субсидий достигла $52,7 млрд.

Вместе с тем Трамп сообщил 3 марта, что тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) вложит не менее $100 млрд в экономику США в ближайшее время, чтобы создать современные предприятия по производству чипов. Трамп говорил, что в США будет производиться значительная часть всех чипов, которые выпускает компания.

Reuters в ноябре 2024 г. писал, что США с 11 ноября запретили TSMC поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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