Трамп призвал отменить закон о субсидировании чипов на $52 млрд
Президент США Дональд Трамп призвал парламентариев отменить закон о финансировании производства полупроводниковых микросхем. Об этом он заявил в ходе выступления в конгрессе США 5 марта.
«Ваш закон – ужасная, ужасная вещь. Мы выделяем сотни миллиардов долларов, и это ничего не дает. Вы должны избавиться от закона о чипах, а все, что останется, господин спикер [палаты представителей Майк Джонсон], вы должны использовать для сокращения долга», – сказал он (цитата по Reuters).
Закон о чипах является совместной инициативой демократов и республиканцев. Он был подписан президентом Джо Байденом в августе 2022 г., на тот момент включал субсидии в размере $39 млрд на производство полупроводников на территории США. По сообщению Reuters, впоследствии сумма субсидий достигла $52,7 млрд.
Вместе с тем Трамп сообщил 3 марта, что тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) вложит не менее $100 млрд в экономику США в ближайшее время, чтобы создать современные предприятия по производству чипов. Трамп говорил, что в США будет производиться значительная часть всех чипов, которые выпускает компания.
Reuters в ноябре 2024 г. писал, что США с 11 ноября запретили TSMC поставлять китайским клиентам чипы, которые используются в технологиях, связанных с искусственным интеллектом.