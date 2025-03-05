Трамп призвал отменить закон о субсидировании чипов на $52 млрд

«Ваш закон – ужасная, ужасная вещь. Мы выделяем сотни миллиардов долларов, и это ничего не дает. Вы должны избавиться от закона о чипах, а все, что останется, господин спикер [палаты представителей Майк Джонсон], вы должны использовать для сокращения долга», – сказал он (цитата по Reuters).