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Чистый убыток VK в 2024 году вырос почти в 2,8 раза

Ведомости

Чистый убыток холдинга VK в 2024 г. увеличился почти в 2,8 раза до 94,9 млрд руб. с 34,3 млрд руб. в 2023 г., следует из сообщения компании.

Выручка холдинга выросла на 23% по сравнению с 2023 г. и составила 147,6 млрд руб. Основным источником роста в компании назвали выручку от онлайн-рекламы, которая возросла на 20% год к году до 96,1 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA был отрицательным в 4,9 млрд руб. против положительного в 200 млн руб. в предыдущем году.

Средняя дневная аудитория сервисов VK составила 77 млн пользователей. В 2024 г. пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах холдинга по сравнению с 2023 г.

Приоритетом VK в 2025 г. будет развитие точек будущего долгосрочного роста и повышение рентабельности, говорится в сообщении. Ожидается, что по итогам текущего года скорректированный показатель по EBITDA cоставит более 10 млрд руб.

4 марта VK Tech опубликовала финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании по МСФО выросла на 42,1% по сравнению с 2023 г. и достигла 13,6 млрд руб. Рост обусловлен увеличением клиентской базы на 90,5% и спросом на облачные решения и сервисы продуктивности. Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,4 раза, составив 4 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,3 млрд руб., что в три раза превышает показатель 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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