Чистый убыток VK в 2024 году вырос почти в 2,8 раза
Выручка холдинга выросла на 23% по сравнению с 2023 г. и составила 147,6 млрд руб. Основным источником роста в компании назвали выручку от онлайн-рекламы, которая возросла на 20% год к году до 96,1 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA был отрицательным в 4,9 млрд руб. против положительного в 200 млн руб. в предыдущем году.
Средняя дневная аудитория сервисов VK составила 77 млн пользователей. В 2024 г. пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах холдинга по сравнению с 2023 г.
Приоритетом VK в 2025 г. будет развитие точек будущего долгосрочного роста и повышение рентабельности, говорится в сообщении. Ожидается, что по итогам текущего года скорректированный показатель по EBITDA cоставит более 10 млрд руб.
4 марта VK Tech опубликовала финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании по МСФО выросла на 42,1% по сравнению с 2023 г. и достигла 13,6 млрд руб. Рост обусловлен увеличением клиентской базы на 90,5% и спросом на облачные решения и сервисы продуктивности. Скорректированная EBITDA увеличилась в 2,4 раза, составив 4 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,3 млрд руб., что в три раза превышает показатель 2023 г.