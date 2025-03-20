Чистый убыток VK в 2024 году вырос почти в 2,8 раза

Выручка холдинга выросла на 23% по сравнению с 2023 г. и составила 147,6 млрд руб. Основным источником роста в компании назвали выручку от онлайн-рекламы, которая возросла на 20% год к году до 96,1 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA был отрицательным в 4,9 млрд руб. против положительного в 200 млн руб. в предыдущем году.