Microsoft анонсировала новый цвет «экрана смерти» в Windows
Компания Microsoft представила новый пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок. «Синий экран смерти» в новой версии операционной системы стал зеленым. Об этом сообщается в анонсе сборки Windows 11.
В анонсе говорится, что новый цвет заставки лучше соответствует принципам дизайна Windows 11. С экрана убрали грустный смайлик и QR-код, оставив только техническую информацию.
Сборка с «зеленым экраном» выпущена в бета-версии. О дате ее запуска в Microsoft пока не сообщили.